В аэропорту Лос-Анджелеса самолет столкнулся с автобусом

Пассажирский автобус столкнулся с самолетом в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Инцидент произошел во время буксировки вечером 10 февраля (утром 11 февраля по мск). В результате аварии пострадали пять человек, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе. По информации телеканала CBS, самолет принадлежал авиакомпании American Airlines. Водитель буксира был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, водитель автобуса и два пассажира — в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший отказался от госпитализации.

Олеся Павленко