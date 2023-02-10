Губернатор Дрозденко поручил присвоить Гатчине статус столицы Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету правового обеспечения внести все необходимые изменения в нормативные акты для закрепления за Гатчиной статуса столицы региона. Город официально получил этот статус еще в апреле 2021 года, сюда планируется перевезти органы власти.

«Для меня двух мнений быть не может — столица у нас есть»,— передает слова Александра Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

Глава региона отметил, что 100-летие региона в 2027 году будет отмечаться именно в Гатчине. Планируется, что переезд правительства в город завершится к 2024 году.

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