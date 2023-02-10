На сайте Метрополитен-музея изменили национальность Архипа Куинджи на «украинец»

На сайте Метрополитен-музея, расположенного в Нью-Йорке, изменили подпись к картине Архипа Куинджи «Красный закат на Днепре». Национальность художника указана как «украинец». Однако еще 6 января, пишет ТАСС, на веб-странице было указано, что Архип Куинджи русский. В описании картины уточняется, что господин Куинджи родился в городе Мариуполе, «когда этот украинский город входил в состав Российской империи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Архипа Куинджи «Красный закат на Днепре»

Фото: The Metropolitan Museum of Art Картина Архипа Куинджи «Красный закат на Днепре»

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Кроме того, на сайте музея изменили наименование картины Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском платье». Также изменили и описание картины, уточнив, что в 1899 году господин Дега «создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах».

В апреле 2022 года Национальная галерея в Лондоне сообщила, что изменила название пастели Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы». Представители музея уточнили, что решение о переименование картины они приняли после обращений в соцсетях.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Плоды обобщения».

Милена Костерева