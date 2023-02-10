Челябинская компания займется созданием полигона ТКО в Чишме

Министерство экологии Челябинской области подписало с ООО «Рокада» (Челябинск) концессионное соглашение по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Сосновском районе и строительству мусоросортировочного комплекса в региональном центре. Идет процесс передачи компании земельных участков для проектирования объектов, сообщают в ведомстве.

Мусоросортировочный комплекс планируется разместить в промышленной части Челябинска. Мощность мусоросортировки составит не менее 115 тыс. т ТКО в год. Эффективность работы комплекса составит 24%. Полигон ТКО появится рядом с селом Чишма в Сосновском районе. Он позволит принимать не менее 168 тыс. т отходов в год и захоранивать 110 тыс. т из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 млн т отходов.

Возвести объекты по обращению с ТКО планируется к 2026 году. Общий объем инвестиций концессионера в их создание должен составить 2,5 млрд руб. в текущих ценах. Строительство полигона в Чишме и комплекса в Челябинске учтено в территориальной схеме размещения объектов обращения с ТКО.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рокада» зарегистрировано в Челябинске в марте 2022 года. Основным видом деятельности общества является сбор неопасных отходов. Компанией владеют Кирилл Шушвал и Дарья Прокопенко, последняя также руководит организацией.