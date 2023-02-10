65% россиян жертвуют деньги на благотворительность

В 2022 году больше половины граждан России (65%) жертвовали деньги на благотворительность, каждый второй (55%) поддерживал фонды раз в год, а 17% россиян жертвовали деньги несколько раз в месяц. Чаще всего россияне поддерживали фонды, помогающие детям и животным. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса «Сравни».

Фонды, которые помогают детям, поддерживали 54% опрошенных, фонды, которые помогают животным — 25%. Организации, помогающие людям с тяжелыми заболеваниями, поддерживали 10%, людям старшего поколения и незащищенным слоям населения — 6%.

При этом большая часть россиян не готова жертвовать на благотворительность большие суммы. Только 16% могут пожертвовать больше 5 тыс. в год. Больше половины (59%) готовы выделить 500 руб. в год, еще 15% — до 1 тыс. руб. в год, 11% — 2-5 тыс. руб.

В прошлом году Россия улучшила позиции в Мировом индексе благотворительности (World Giving Index, pdf) до 30 места (124 место — в 2017 году, 67 — в 2020). Рейтинг учитывает, насколько граждане готовы жертвовать свои деньги, время и силы, чтобы помочь тому, кто нуждается в помощи. Первое место в индексе заняла Индонезия, второе — Кения, третье — США.

Анастасия Ларина