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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 57 лет председателю правительства Михаилу Мишустину

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГТУ СТАНКИН Владимир Серебренный:

— Уважаемый Михаил Владимирович! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения. Приятно сознавать, что знания, полученные Вами в СТАНКИНе, стали той базой, на которой сформировалось Ваше уникальное профессиональное умение системно анализировать информацию, использовать нешаблонные подходы к задачам, прогнозировать результат и принимать взвешенные решения. Сложно переоценить Ваш вклад в популяризацию инженерной отрасли среди молодежи, в поднятие престижа инженерного образования. Желаю Вам сохранить энергию, бесстрашие и мудрость, с которыми Вы принимаете сложнейшие вызовы сегодняшнего дня. А СТАНКИН, со своей стороны, будет делать все возможное, чтобы обеспечить страну кадрами.

Поздравление передает главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40», Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко:

— Уважаемый Михаил Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Каждый из нас имеет свое призвание. Вас знают как человека дела, волевого и принципиального руководителя, способного справляться с любыми вызовами. За последние три года мы прошли через серьезные испытания. И благодаря вашему самообладанию добивались успешных результатов даже в самые сложные моменты. Искренне верю, что нет такой задачи, которую мы не смогли бы решить вместе. Желаю Вам здоровья, оптимизма и несгибаемой стойкости.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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