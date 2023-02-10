Суд приостановил исполнение концессионного соглашения на строительство пермского онкоцентра

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры о принятии обеспечительных мер по спору надзорного органа с краевыми властями и инвестором нового онкоцентра ООО «Клиника инновационных исследований». Как следует из определения, до вступления в законную силу решения суда по этому делу компании запрещено совершать любые работы, предусмотренные заключенным с ней концессионным соглашением. Второму ответчику — министерству экономического развития и инвестиций Прикамья и выступающим третьими лицами краевым минздраву, минфину, минстрою, минимуществу и минтарифов нельзя совершать любые действия, направленные на осуществление полномочий концедента. Кроме того, инвестору, минэкономразвития и любым другим органам исполнительной власти региона запрещается как-либо изменять или дополнять условия соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Концессионное соглашение, о котором идет речь, было заключено между минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» 22 июня 2022 года. Оно предусматривает строительство на участке по ул. Маршала Жукова, 46, в Камской долине комплекса высотой не более семи этажей и общей площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении должны разместиться хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет. Предполагаемая сумма инвестиций превышает 10 млрд руб.

В сентябре прошлого года краевая прокуратура обратилась в арбитражный суд с заявлением к минэкономразвития Прикамья о признании концессионного соглашения недействительным. Суть претензий надзорного органа в материалах дела пока не раскрыта. По данным источников «Ъ-Прикамье», прокуратуру не устраивает как порядок заключения, так и содержание сделки. В частности, речь может идти об объеме инвестиций, который намерен вложить в проект концессионер.