На недельку, до восьмого

Бывший руководитель Управления судебного департамента в Самарской области Юрий Сафоненко, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», 2 февраля занял аналогичную должность в Херсонской области. Летом 2022 года судебный департамент при Верховном суде РФ подписал указ об отставке господина Сафоненко. Как тогда отметил депутат Александр Хинштейн, Юрий Сафоненко окончательно покинул судебную систему — причина увольнения якобы не позволяет продолжить работу в судебной системе. В этот раз депутат заявил, что карьера чиновника в Херсонской области уже ­завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Юрий Сафоненко, летом 2022 года покинувший должность главы Управления судебного департамента в Самарской области, возглавил аналогичную структуру в Херсонской области. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфаксе».

Летом минувшего года судебный департамент при Верховном суде РФ подписал указ об отставке Юрия Сафоненко, который руководил Управлением судебного департамента в Самарской области с 2009 года. Сейчас исполняющим обязанности руководителя является Сергей Терехов.

Управление Судебного департамента осуществляет организационное обеспечение деятельности районных судов, гарнизонных военных судов, органов судейского сообщества субъекта Российской Федерации, а также финансирование мировых судей. Управление Судебного департамента в пределах своей компетенции: осуществляет подбор кандидатов на должности судей, организует и обеспечивает работу экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, изучает в рамках предоставленных полномочий организацию деятельности районных судов и т.д. Источник: «Гарант.ру».

По данным депутата Александра Хинштейна, заявление об увольнении Юрий Сафоненко написал «добровольно-принудительно». Якобы вскрывшиеся факты не позволили господину Сафоненко продолжить карьеру в судебной системе. «Надеюсь, этот человек никогда больше не появится на государственной службе. В противном случае — мне придется обнародовать причины, вынудившие Сафоненко экстренно подать в отставку»,— написал ­парламентарий.

В защиту Юрия Сафоненко, отмечает депутата, выступал председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов: «В судебной системе Самарской области ни для кого не секрет, что Сафоненко являлся ближайшим доверенным лицом и даже родственником Ефанова: председатель „Шестерки“ — крестный отец его сына».

После того, как стало известно о назначении Юрия Сафоненко на должность руководителя Управления судебного департамента в Херсонской области, Александр Хинштейн сообщил, что карьера самарца закончилась, не успев начаться. Однако парламентарий так и не обнародовал причины, которые вынудили Юрия Сафоненко подать в отставку. «Руководителем „временного“ УСД, созданного Херсонскими властями, он проработал ровно неделю, пока карета не превратилась в тыкву. Сегодня на коллегии Судебного департамента при Верховном суде РФ было объявлено о создании федеральных управлений УСД в новых регионах в связи с образованием там судов. Полномочия временных региональных эрзац-структур с сегодняшнего дня прекращаются. Сафоненко заранее отказано в трудоустройстве на любую должность в системе УСД»,— рассказал Александр Хинштейн 8 февраля. По данным из открытых источников, Юрий Сафоненко по-прежнему числится руководителем управления. Уточнить информацию в самом ведомстве не удалось — контактные данные организации не ­публикуются.

Евгений Чернов