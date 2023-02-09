В Тольятти возбуждено третье «премиальное» дело

В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело по факту мошенничества с премиями в мед­учреждениях города. По данным прокуратуры, должностные лица Тольяттинского кожно-венерологического диспансера получали от младших медработников их премии и надбавки. При этом эти средства поступали в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На сегодня следствие оценивает размер ущерба, причиненный федеральному и региональному бюджетам. Ранее по аналогичным основаниям были задержаны главврач Тольяттинской городской больницы № 1 Максим Замулин и руководитель Тольяттинской городской поликлиники № 2 Андрей Житлов. В частности, в результате нарушений в горбольнице № 1 фонду ОМС причинен ущерб в размере более 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате нарушений в Тольяттинской городской больнице № 1 фонду ОМС причинен ущерб в размере более 1 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ В результате нарушений в Тольяттинской городской больнице № 1 фонду ОМС причинен ущерб в размере более 1 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В Тольятти началось расследование еще одного дела, связанного с начислением премий в медучреждении. На этот раз уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в Тольяттинском кожно-венерологическом диспансере (ТКВД). Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Самарской ­области.

По данным прокуратуры, с 2022го по 2023й годы должностные лица диспансера получали от младших медработников их стимулирующие выплаты и надбавки за увеличенный объем работы. При этом эти средства поступали в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В надзорном органе уточняют, что на сегодня следственные органы устанавливают всех виновных лиц и размер ущерба бюджетам РФ и Самарской области. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тольятти.

По данным «СПАРК-Интерфакса», главным врачом Тольяттинского кожно-венерологического диспансера является Евгений ВасильевСтупальский.

Ранее были возбуждены уголовные дела, также связанные с начислением премий в еще двух медучреждениях города. Так, в конце минувшего года был задержан главный врач Тольяттинской городской больницы № 1 Максим Замулин. По версии прокуратуры, с февраля по декабрь 2022 года должностные лица медучреждения получали от младшего медперсонала их надбавки за увеличенный объем и интенсивность работ. Фонду обязательного медицинского страхования ущерба причинен ущерб в размере более 1 млн руб.

Надзорный орган направил материалы проверки в органы полиции. После этого ГУ МВД по Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Суд назначил Максиму Замулину меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ­февраля.

По аналогичным основаниям в конце 2022 года был задержан главный врач Толь­яттинской городской поликлиники № 2 Андрей Житлов. Он находится под домашним арестом.

В январе в двух больницах уже назначили новых руководителей. Так, главврачом Тольяттинской городской клинической больницы № 1 назначен Андрей Игуменов, в городской поликлинике № 2 этот пост занял Владимир Ермолаев.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслава Яблокова, мошенничество в части выплаты премии и других социальных надбавок доказывается просто и основано на показаниях лиц, на счета которых были начислены деньги, которые они отдавали руководству или лицу, принимающему решения.

«Если есть такие показания и подтверждения того, что эта премия выписывалась лицом, которое потом получало эти деньги, то оснований считать, что можно избежать ответственности, наверно, нет. Скорее всего, будет вопрос о количестве эпизодов, потому что кто-то может пойти навстречу правоохранительным органам, а кто-то из сотрудников может испугаться за свое место,— рассуждает эксперт.— В моей практике были уголовные дела, когда использовался фонд оплаты труда, особенно в бюджетных учреждениях. Например, когда бюджетом заложена определенная сумма на текущий год, а штат не заполнен полностью, и под конец год накопилась окладная часть. Руководители не хотят терять эти деньги и начинают хитрить с премиями, выписывая их не всегда себе, а договариваясь с сотрудниками».

Как отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, уголовные дела о хищении надбавок и стимулирующих выплат не являются редкостью — большинство из них квалифицируются по ст. 159 УК РФ, а также по ст. 160 УК РФ.

«По уголовным делам подобной категории необходимо установить или же дискредитировать факт получения денег фигурантами уголовного дела, умысел на совершение преступления, который возник еще до его совершения. От присвоения или растраты мошенничество отграничивается в основном по субъекту преступного посягательства. Имущество должно быть вверено виновному. При мошенничестве данный признак отсутствует. Вместе с тем положения ст. 160 УК РФ не содержат такого деяния, как преступное приобретение права на чужое имущество»,— поясняет Даниил Горьков.

Ани Айвазян