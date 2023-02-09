Сделки разложили для «Атома»

Мэрии Уфы, строительной компании «Атом» и «Уфаводоканалу» удалось доказать в суде отсутствие сговора при передаче застройщику земельного участка на Новомостовой, где он планировал построить 10-этажный дом. 18 арбитражный апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу регионального управления ФАС и согласился с выводами арбитражного суда Башкирии об отсутствии доказательств наличия согласованных действий между сторонами. УФАС намерено продолжать отстаивать свою позицию в кассации. По мнению юриста, шансы у антимонопольного ведомства невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажа активов «Уфаводоканала», по мнению суда, была совершена на законных основаниях

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Продажа активов «Уфаводоканала», по мнению суда, была совершена на законных основаниях

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

18 арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу регионального управления ФАС и оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии. В ноябре прошлого года первая инстанция признала недействительным решение антимонопольного ведомства, в котором оно отметило признаки согласованных действий между мэрией Уфы, ООО Специализированный застройщик «Атом» и ГУП «Уфаводоканал». К такому выводу УФАС пришло после изучения материалов, предоставленных прокуратурой Башкирии. Ведомство выяснило, что в ноябре 2015 года «Уфаводоканал» (тогда еще МУП) с разрешения мэрии Уфы продал с торгов за 32,9 млн руб. четыре объекта недвижимости, расположенных на Новомостовой улице. Победителем торгов стал «Атом».

Согласно материалам дела, проданная «Уфаводоканалом» недвижимость являлась выявленными объектами культурного наследия – здания Управления Южных канализационных сетей 1936 года постройки. Официально застройщик получил их в собственность в мае 2016 года, а в сентябре минкультуры Башкирии на основании заключения историко-культурной экспертизы отказало во включении зданий в реестр объектов культурного наследия.