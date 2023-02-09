Сделки разложили для «Атома»

Мэрии Уфы, строительной компании «Атом» и «Уфаводоканалу» удалось доказать в суде отсутствие сговора при передаче застройщику земельного участка на Новомостовой, где он планировал построить 10-этажный дом. 18 арбитражный апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу регионального управления ФАС и согласился с выводами арбитражного суда Башкирии об отсутствии доказательств наличия согласованных действий между сторонами. УФАС намерено продолжать отстаивать свою позицию в кассации. По мнению юриста, шансы у антимонопольного ведомства невелики.
Продажа активов «Уфаводоканала», по мнению суда, была совершена на законных основаниях
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
18 арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу регионального управления ФАС и оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии. В ноябре прошлого года первая инстанция признала недействительным решение антимонопольного ведомства, в котором оно отметило признаки согласованных действий между мэрией Уфы, ООО Специализированный застройщик «Атом» и ГУП «Уфаводоканал». К такому выводу УФАС пришло после изучения материалов, предоставленных прокуратурой Башкирии. Ведомство выяснило, что в ноябре 2015 года «Уфаводоканал» (тогда еще МУП) с разрешения мэрии Уфы продал с торгов за 32,9 млн руб. четыре объекта недвижимости, расположенных на Новомостовой улице. Победителем торгов стал «Атом».
Согласно материалам дела, проданная «Уфаводоканалом» недвижимость являлась выявленными объектами культурного наследия – здания Управления Южных канализационных сетей 1936 года постройки. Официально застройщик получил их в собственность в мае 2016 года, а в сентябре минкультуры Башкирии на основании заключения историко-культурной экспертизы отказало во включении зданий в реестр объектов культурного наследия.
ООО СЗ «Атом» зарегистрировано в Уфе в 2006 году. Компания специализируется на строительстве зданий. На 50% принадлежит Марату Зямилеву, еще по 25% акций у Ильнура Салахова и Ольги Шаммасовой. В 2021 году выручка компании составила 852 тыс. руб., убыток — 2,9 млн руб.
Земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, на котором располагались здания, находился в аренде у «Уфаводоканала» с декабря 2010 года. В сентябре 2016 года «Атом» обратился в управление земельных и имущественных отношений Уфы для оформления договора аренды на участок, но получил отказ, поскольку разрешенное использование участка не соответствовало фактическому. Тогда УЗИО Уфы изменило вид разрешенного использования с «занимаемый объектами управления южных канализационных сетей» на «Деловое управление, коммунальное обслуживание», после чего «Атом» получил участок в аренду на 10 лет (до октября 2026 года). В январе 2018 года мэрия продала компании участок без торгов за 6,7 млн руб., а в июле 2021 года предоставила застройщику разрешение на строительство 10-этажного жилого дома.
По мнению УФАС, «вышеприведенные действия свидетельствуют о наличии нарушения антимонопольного законодательства» и позволяют сделать вывод о том, что сторонами достигнуто антиконкурентное соглашение с целью строительства многоэтажного дома.
«Уфаводоканал», мэрия Уфы и ООО СЗ «Атом» с мнением УФАС не согласились и в мае прошлого года обратились в суд о признании решения антимонопольного органа недействительным. Удовлетворяя исковое требование, суд первой инстанции указал на недоказанность наличия в действиях заявителей нарушения закона и пропуск срока пресечения недобросовестной конкуренции.
В апелляционной жалобе УФАС указало, что не согласно с выводом о пропуске срока исковой давности, поскольку действия участников соглашения в 2015 году привели к незаконному отчуждению участка с изменением разрешенного пользования в 2018 году, а в 2019 — к планированию строительства высотного дома. По мнению УФАС, продажа объектов недвижимости привела к возможности получения компанией «Атом» земли без торгов.
Апелляционный суд выводы антимонопольного органа посчитал ошибочными. «Уфаводоканал» продал здания для погашения кредиторской задолженности путем открытых торгов, указано в решении. Изменение вида разрешенного использования «было обусловлено требованиями земельного законодательства и необходимостью устранения выявленного несоответствия».
Суд также подтвердил истечение срока привлечения к ответственности, поскольку спорный участок передан в собственность застройщику в январе 2018 года, а значит срок истек в январе 2021 года.
В пресс-службе управления ФАС по Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что намерены оспаривать решение апелляционного суда.
«В рассматриваемом случае отразилась традиционная практика антимонопольной службы: в принимаемых решениях оценивать не все обстоятельства дела и доводы сторон, а только те, которые, по мнению административного органа, свидетельствуют о наличии сговора. В результате практически в каждом подобном деле стороны приходят в суд с аргументом о том, что антимонопольная служба просто отказалась исследовать и оценивать представленные ими доказательства. Поскольку в отличие от антимонопольного органа суды оценили все обстоятельства дела в совокупности, применили соответствующие нормы права, то шансы УФАС по Башкирии в суде кассационной инстанции являются незначительными», — считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.