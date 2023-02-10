Тише едешь — дальше будешь

Вчера хоккеисты СКА обыграли в Екатеринбурге местный «Автомобилист» в очередном матче чемпионата КХЛ. Петербуржцам, лидирующим в Западной конференции, снова не удалась первая половина встречи, но затем они взвинтили скорости и сумели порадовать болельщиков голами. Итог — 5:2 в пользу СКА. Последняя шайба влетела уже в пустые ворота уральской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт ХК СКА Фото: официальный сайт ХК СКА

Серия по маршруту Магнитогорск — Екатеринбург — Омск — Астана — последняя в регулярном чемпионате для СКА. В игре против «Металлурга», состоявшейся во вторник, команду Романа Ротенберга постигла неудача: проигрыш со счетом 2:3. Причем «проснулись» армейцы только в третьем периоде, до этого проигрывали 0:3. Такой итог можно было списать на акклиматизацию. Хотя поражение от «Металлурга» стало для СКА уже четвертым за последние пять матчей. В актив можно занести только домашнюю победу над «Ак Барсом» — 7:4. До этого петербуржцы уступили «Локомотиву» дважды — 0:1, 1:2 и «Торпедо» — 1:2 (ОТ).

Исправляться нужно было в Екатеринбурге, где СКА ждал «Автомобилист» — один из лидеров Восточного дивизиона. В первом периоде ничего не получилось. Причем у обеих команд: зрители голов не увидели. Зато вторая двадцатиминутка все компенсировала. Сначала американский защитник «Автомобиля» Ник Эберт открыл счет мощным броском со средней дистанции. Вратарь СКА Дмитрий Николаев не успел среагировать. У гостей нашлось чем ответить: Дмитрий Яшкин ворвался в зону, сам упал, но протолкнул шайбу на ход Марату Хайруллину — и тот нашел свободное пространство в воротах хозяев, отправив туда шайбу.

Затем у гостей появился хороший шанс развить успех. Вместо этого они пропустили в свои ворота. Все началось с того, что у «Автомобилиста» удалили игрока. Армейцы отправились реализовывать лишнего. И пропустили контратаку, когда игрок хозяев — а это был канадец Патрис Кармье — оказался у ворот Николаева. Непонятно, чем занимались в этом моменте защитники СКА. Все дружно искали глазами шайбу. В итоге Андрей Педан нашел — и выбил ее в площадку. Но было поздно: шайба пересекла линию. «Автомобилист» повел 2:1. До конца периода оставалось полторы минуты. У хозяев еще один игрок отправился на скамейку запасных. Пятеро армейцев штурмовали владения шведского голкипера Юхана Матссона, которому помогали три защитника. И лишь за секунду до сирены (редкий случай!) Дмитрий Яшкин, чешский легионер СКА, затолкал шайбу в сетку, поймав ее на дальней штанге.

Вдохновленные успехом, армейцы с хорошим настроением начали третий период. И впервые повели в счете после того, как отличился нападающий Захар Бардаков. Все решила ошибка игрока «Автомобилиста», не сумевшего выбросить шайбу из своей зоны. Ее перехватил Александр Волков, бросил, вратарь отразил, но Бардаков поймал диск уже за лицевой линией и успел завести в ворота, прежде чем в них вернулся голкипер.

Дальше армейцев было уже не остановить. На 50-й минуте тот же Бардаков нашел передачей в чужой зоне защитника Романа Рукавишникова, тот, недолго думая, мощно и точно бросил от плеча в дальний угол. Иногда лучше сыграть проще — в хоккее так работает. Для Рукавишникова это была первая шайба в сезоне, у него все-таки другие обязанности на площадке. При счете 2:4 тренерам хозяев ничего не оставалось, как заменить вратаря на шестого полевого игрока. Это только облегчило задачу армейцам: Марат Хуснутдинов перехватил шайбу у борта, мог забивать сам, но подарил ее другому Марату — Хайруллину — и тот установил окончательный счет на табло.

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, назвал главным фактором победы хорошую физическую готовность хоккеистов. По игре в третьем периоде его команда — лучшая в КХЛ. Всегда может «добавить», за счет скоростей и работоспособности. Это помогло в матче с «Автомобилистом». Осталось «подтянуть» игру в первых периодах, которые армейцам не всегда удаются. А это уже дисциплина. Как выразился Ротенберг, гораздый на афоризмы: «Дисциплина — мать победы». Впрочем, дежурных фраз в арсенале тренера СКА тоже хватает. Он снова повторил, что надо больше работать, тогда все получится, а также похвалил болельщиков обеих команд, которые создали хорошую атмосферу на трибунах.

Следующий матча СКА проведет в Омске против «Авангарда» в субботу, а завершит турне игрой в Казахстане с «Барысом». Дальше останется только домашняя серия матчей и выездная дуэль в Сочи — последняя в регулярном чемпионате.

Кирилл Легков