Город впишется в долевку

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил закупку 61 однокомнатной квартиры за 409,9 млн рублей в строящихся домах. Итоги торгов станут известны 17 февраля. В 2023 году на покупку социального жилья город готов потратить 11,6 млрд рублей, почти столько же, сколько и в 2022 году. Девелоперы говорят, что в последнее время город постепенно «подтягивает» закупочную цену к рыночной: если раньше администрация Петербурга была готова покупать жилье на 20–30% процентов дешевле чем продают застройщики, то сейчас цена более реалистична. Впрочем, пока желающих продавать городу недвижимость по-прежнему не так много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) 7 февраля опубликовал закупку квартир в строящихся домах. Приобретать недвижимость будут за счет участия в долевом строительстве многоквартирных домов, предусматривающего реализацию денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу. Стоимость лота оценивается в 409,9 млн рублей. Согласно технической документации, комитет хочет приобрести 61 квартиру. Квадратный метр оценивается в 160 тыс. рублей. Недвижимость должна поступить на баланс города не позднее 15 декабря 2025 года. Каждая квартира должна быть площадью не менее 33 кв. м и не более 42 кв. м. Так, в 2025 году городской фонд недвижимости пополнится как минимум на 2013 кв. м. Дома, где город хочет приобрести квартиры, должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2024 года.

По информации КИО, за прошлый год ведомство приобрело 2168 квартир на общую сумму в 11,8 млрд рублей. «Отметим, что на приобретение "социальных" квартир в этом году городским бюджетом предусмотрено 11,6 млрд рублей, на приобретение социальных объектов (школ, поликлиник, детских садов, дорожной инфраструктуры) — более 14,5 млрд рублей»,— уточнили в пресс-службе комитета.

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в конце 2022 года средняя цена квадратного метра в петербургских новостройках класса масс-маркет составила 219,2 тыс. рублей, в пригородной зоне — 146 тыс.

Одним из наиболее активных продавцов жилья для госнужд остается петербургский застройщик ООО «СПб Реновация» (входит в группу компаний «Самолет»). В прошлом году компания заключила с КИО 304 государственных контракта (более 1000 квартир) на общую сумму 4,2 млрд рублей в квартале «Новое Колпино» в Колпинском районе Петербурга. В пресс-службе компании пояснили, что цены, по которым квартиры продавались городу, чаще всего были ниже тех, по которым их приобретали дольщики.

«В октябре 2021 года мы заключили контракт по цене 127,7 тыс. рублей за квадратный метр в корпусах, сдача которых уже была близка. Рыночная цена "квадрата" в нашем жилом комплексе варьировалась в диапазоне 135–140 тыс. рублей. В прошлом году компания с июля по декабрь заключила с городом контракты по цене от 129 до 186 тыс. рублей за квадратный метр,— сообщили в «СПб Реновации».— Конечно, сотрудничество с городом по реализации такого пула квартир имеет экономическое обоснование: оно позволяет планировать значительные финансовые потоки на годы вперед, снижать затраты компании на маркетинг и продажи».

В компании также пояснили, что строительство соцжилья воспринимается застройщиками как социальная ответственность перед горожанами, так как цена, которую выставляет город на аукционах, в лучшем случае покрывает себестоимость строительства.

Генеральный директор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Александр Лелин сообщил, что город работает над ценами и сейчас медленно приближает их к рыночным. «Последние годы город многое делает, чтобы аукционы на закупку жилья были интересны для большего круга застройщиков. Городские власти поменяли политику ценообразования. Если ранее, согласно нормативу, цена отличалась от рыночной на 20–30%, то теперь выкупная стоимость нередко соответствует цене продажи в объектах масс-маркета»,— пояснил он.

Екатерина Рязанова