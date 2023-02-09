В Иркутске будут открыты восемь ресторанов «Вкусно - и точка» до 2028 года

Гендиректор сети ресторанов «Вкусно - и точка» Олег Пароев на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым рассказал о планах открыть в регионе восемь ресторанов в течение пяти лет, сообщает пресс-служба правительства. Встреча сторон состоялась впервые после ухода компании McDonald's с российского рынка и открытия на базе импортного бренда российской сети предприятий быстрого питания «Вкусно и точка».

В октябре 2021 года правительство Иркутской области и McDonald's подписали соглашение, в рамках которого компания планировала открыть до восьми новых ресторанов в регионе, а также реализовать ряд благотворительных, социальных и волонтерских инициатив.

Предприниматель Александр Говор стал владельцем российской сети McDonald’s в июле 2022 года. До этого он развивал несколько ресторанов сети в Сибири по франшизе. Господин говор зарегистрировал АО «Вкусно и точка» в июле 2022 года. На ноябрь прошлого года сеть фастфуда насчитывала 830 точек, была представлена в 62 субъектах РФ.

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Лолита Белова