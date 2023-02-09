Чешская PPF Group продаст ТРК «Невский центр» в Петербурге

Холдинг PPF Real Estate, часть структуры чешской инвестиционной компании PPG Group, ведет переговоры о продаже ТРК «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Покупателем является «крупный инвестор» в городе, пишут 9 февраля «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией и объектом.

Предположительно, речь идет об ООО «Аптекарский», которому принадлежат ТЦ «Владимирский пассаж», «Авеню» на Выборгском шоссе и «Космос» на улице Типанова. Сделка в настоящее время получила одобрение правительственной комиссии. По оценке главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, ее сумма может достигать 7,8–8,3 млрд руб.

Напомним, что «Невский центр» остается одним из последних активов PPF Group в России. В собственности пока что находятся столичный БЦ «Метрополис» и складской «Трилоджи парк Томилино».

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