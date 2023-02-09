Limp Bizkit выпустила клип с deepfake-образами Путина, Зеленского, Байдена и Си

Группа Limp Bizkit опубликовала клип на песню Out Of Style, которая входит в шестой студийный альбом американской рок-группы 2021 года. Участники коллектива предстают в видео в deepfake-образах (фейковые образы, созданные с использованием искусственного интеллекта) мировых лидеров.

Роль президента РФ Владимира Путина сыграл фронтмен Фред Дёрст, остальные участники группы выступили в образах президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, председателя Китая Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына. За тем, как группа в образе мировых лидеров играет на своих инструментах в гараже, наблюдает человек, изображающий Тома Круза, наиболее известного по роли главного героя серии фильмов «Миссия невыполнима». Он в фартуке Woodstock жарит сосиски, а в конце клипа выкладывает из них знак пацифика.

Песня Out Of Style начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать лучше завтрашний день». Также в композиции есть слова: «Мы должны быть в одной команде».

Фред Дёрст ранее находился под украинскими санкциями за то, что в 2015 году выразил желание получить российский паспорт и сказал о планах пожить в Крыму. Сам вокалист отмечал, что Ксения Берязева — на тот момент его жена — была крымчанкой.

Леонид Уварчев