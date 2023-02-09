0,26 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 31 января по 6 февраля, сообщил вчера Росстат. Рост цен ускорился и в недельном (0,21% и 0,14% в предыдущие две недели), и в годовом сопоставлении — Минэкономики в обзоре «О текущей ценовой ситуации» оценило рост ИПЦ в 11,72% (против 11,50% неделей ранее). Основная причина — продовольственная инфляция (0,51% против 0,39% неделей ранее) из-за сезонного удорожания плодоовощной продукции. Услуги подорожали на 0,21%, как и неделей ранее, промтовары показали околонулевой рост — 0,02% (0% на прошлой неделе). В пятницу 10 февраля Банк России примет первое в 2023 году решение об уровне ключевой ставки.