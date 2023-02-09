Ровно на поверхности

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах против сухости кожи и выясняет, какие косметические ингредиенты стоит исключить, а на какие, наоборот, нужно обратить внимание.

Есть разница между сухой и обезвоженной кожей — внешне они выглядят примерно одинаково: шелушение, тусклый оттенок, ощущение стянутости. Однако специалисты считают, что это, как говорится, две большие разницы, и перед тем как начинать выбор крема, нужно понимать, в чем причина такого распространенного в конце зимы состояния кожи. Важный момент: сухая кожа относится к типу кожи (точно так же, как жирная или комбинированная), а обезвоженная кожа — это состояние. Сухой коже не хватает липидов, собственного себума, и потому она выглядит шелушащейся и грубой, в то время как обезвоженной коже не хватает воды, и потому она тусклая и стянутая.

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Основатель клиники эстетической медицины Ольга Мороз считает, что на кожу прежде всего влияют внутренние факторы, такие как общее состояние организма, наличие хронических заболеваний, недостаток витаминов и микроэлементов (витаминов А, Е, С, группы В, селена и цинка). «Фактором риска я могу назвать и длительное пребывание на холоде, под ультрафиолетовым излучением, сухой воздух»,— добавляет она и советует восстанавливать кожу не только с помощью кремов и процедурами биоревитализации, но и заниматься своим здоровьем — делать регулярные чекапы и принимать витамины.

Для всех, кто имеет чувствительную и сухую кожу, вне зависимости от причины такого состояния нужно исключить косметику со спиртами, салициловой и гликолиевой кислотами, отдушками и парабенами в составе — все они могут провоцировать пересушивание. Отдавайте предпочтение плотным, густым средствам с церамидами, витаминами А и Е в составе и помните, что мгновенного эффекта ждать не стоит — коже нужно время, чтобы адаптироваться и приспособиться к новым условиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Place des Lices, ультрапитательный крем для тела Passion Figuer с ароматом инжира. Anne Semonin, восстанавливающая крем-маска Cream Mask: питает, увлажняет и смягчает кожу. В составе: экстракт ламинарии, хлореллы, масло Ши, жожоба, кукурузы, сои и семян подсолнечника. Evidens de Beaute, интенсивный питательный омолаживающий крем для лица The Rich Cream. В составе: тройной коллаген, родниковая вода, сквален, масло жожоба, таволга, черный сахар. Caudalie, омолаживающий крем для сухой кожи Premier Cru The Reach Cream. В составе: виниферин, полифенолы, получаемые из виноградных косточек, и гиалуроновая кислота. 3LAB Увлажняющий вита-крем для лица Hydrating-Vita Cream. В составе: витамины A, C и E, морские минералы, гиалуроновая кислота, экстракты растений. Uriage, липидовосстанавливающий крем Xemose Lipid-Replenishig Anti-Irritation Cream против раздражений для ухода за суперсухой, шелушащейся кожей. Состав: термальная вода Урьяж, церастерол, масло Ши. Подходит для новорожденных, детей и взрослых. Dr. Barbara Sturm, разглаживающая и увлажняющая маска для лица Face Mask. В составе: каолин, масло сладкого миндаля, цеолит, портулак огородный, сок алоэ вера, витамин Е, ромашка. Rodial, крем для лица Dragon’s Blood Velvet Cream: увлажняет кожу, возвращает эластичность и объем. В составе: экстракты красной древесной смолы, бобов рожкового дерева, увлажняющий комплекс «гидроманил», масло примулы вечерней и масло Ши. 1753, масло для лица Hemp Oil «Конопля и черная орхидея»: разглаживает морщины, устраняет отечность, питает кожу. В составе: 60% конопляного масла холодного отжима, масло рисовых отрубей, фисташки, авокадо, виноградной косточки жожоба сквалан, витамин Е, экстракты центеллы азиатской, солодки, арники, донника, календулы, крапивы, каштана. DTMS, насыщенный крем для лица: улучшает защитные функции кожи, избавляет от сухости, шелушений и раздражений. Состав: лизат лактобактерий, сквалан, глицерин, фосфолипиды, масло жожоба, гиалуроновые сферы, наицинамид. Omorovicza, питательный омолаживающий крем Queen Cream: увлажняет кожу и придает сияние. Состав: масла бурачника, вечерней примулы, льна, микроводоросли. Hobepergh, обогащенный питательный крем для тела: питает и восстанавливает обезвоженную кожу. Состав: масла карите и какао. Needly, сыворотка с пантенолом Ampoule Real Active: увлажняет кожу, укрепляет естественный защитный барьер и борется с морщинами. La Rosh-Posay, сыворотка Cicaplast B5: устраняет шелушение, восстанавливает и увлажняет кожу. Состав: пантенол в концентрации 10%, пребиотики, термальная вода. Compagnie de Provence, питательный крем-шелк для лица Creme Soyeuse: питает, восстанавливает и успокаивает кожу, устраняет ощущение стянутости. Состав: масло ши, экстракт провансальских трав. Nescens, биоидентичная увлажняющая сыворотка для лица: активно ухаживает за обезвоженной кожей. Состав: мочевина, аминокислоты. Clarins, восстанавливающий дневной крем с эффектом лифтинга Super Restorative Day Cream: разглаживает кожу, восстанавливает ее плотность, придает сияние. Состав: растительный комплекс на основе органических экстрактов харунганы и улекса, витамин С, органический экстракт баланитеса египетского, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского. 22|11, увлажняющий крем для рук: питает и увлажняет кожу, повышает ее упругость. Состав: витамины В12 и Р, экстракт синей калифорнийской водоросли, витамин В5, селен, медь, растительные масла. Следующая фотография 1 / 18 Place des Lices, ультрапитательный крем для тела Passion Figuer с ароматом инжира. Anne Semonin, восстанавливающая крем-маска Cream Mask: питает, увлажняет и смягчает кожу. В составе: экстракт ламинарии, хлореллы, масло Ши, жожоба, кукурузы, сои и семян подсолнечника. Evidens de Beaute, интенсивный питательный омолаживающий крем для лица The Rich Cream. В составе: тройной коллаген, родниковая вода, сквален, масло жожоба, таволга, черный сахар. Caudalie, омолаживающий крем для сухой кожи Premier Cru The Reach Cream. В составе: виниферин, полифенолы, получаемые из виноградных косточек, и гиалуроновая кислота. 3LAB Увлажняющий вита-крем для лица Hydrating-Vita Cream. В составе: витамины A, C и E, морские минералы, гиалуроновая кислота, экстракты растений. Uriage, липидовосстанавливающий крем Xemose Lipid-Replenishig Anti-Irritation Cream против раздражений для ухода за суперсухой, шелушащейся кожей. Состав: термальная вода Урьяж, церастерол, масло Ши. Подходит для новорожденных, детей и взрослых. Dr. Barbara Sturm, разглаживающая и увлажняющая маска для лица Face Mask. В составе: каолин, масло сладкого миндаля, цеолит, портулак огородный, сок алоэ вера, витамин Е, ромашка. Rodial, крем для лица Dragon’s Blood Velvet Cream: увлажняет кожу, возвращает эластичность и объем. В составе: экстракты красной древесной смолы, бобов рожкового дерева, увлажняющий комплекс «гидроманил», масло примулы вечерней и масло Ши. 1753, масло для лица Hemp Oil «Конопля и черная орхидея»: разглаживает морщины, устраняет отечность, питает кожу. В составе: 60% конопляного масла холодного отжима, масло рисовых отрубей, фисташки, авокадо, виноградной косточки жожоба сквалан, витамин Е, экстракты центеллы азиатской, солодки, арники, донника, календулы, крапивы, каштана. DTMS, насыщенный крем для лица: улучшает защитные функции кожи, избавляет от сухости, шелушений и раздражений. Состав: лизат лактобактерий, сквалан, глицерин, фосфолипиды, масло жожоба, гиалуроновые сферы, наицинамид. Omorovicza, питательный омолаживающий крем Queen Cream: увлажняет кожу и придает сияние. Состав: масла бурачника, вечерней примулы, льна, микроводоросли. Hobepergh, обогащенный питательный крем для тела: питает и восстанавливает обезвоженную кожу. Состав: масла карите и какао. Needly, сыворотка с пантенолом Ampoule Real Active: увлажняет кожу, укрепляет естественный защитный барьер и борется с морщинами. La Rosh-Posay, сыворотка Cicaplast B5: устраняет шелушение, восстанавливает и увлажняет кожу. Состав: пантенол в концентрации 10%, пребиотики, термальная вода. Compagnie de Provence, питательный крем-шелк для лица Creme Soyeuse: питает, восстанавливает и успокаивает кожу, устраняет ощущение стянутости. Состав: масло ши, экстракт провансальских трав. Nescens, биоидентичная увлажняющая сыворотка для лица: активно ухаживает за обезвоженной кожей. Состав: мочевина, аминокислоты. Clarins, восстанавливающий дневной крем с эффектом лифтинга Super Restorative Day Cream: разглаживает кожу, восстанавливает ее плотность, придает сияние. Состав: растительный комплекс на основе органических экстрактов харунганы и улекса, витамин С, органический экстракт баланитеса египетского, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского. 22|11, увлажняющий крем для рук: питает и увлажняет кожу, повышает ее упругость. Состав: витамины В12 и Р, экстракт синей калифорнийской водоросли, витамин В5, селен, медь, растительные масла.

Ирина Кириенко