Ровно на поверхности

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Как избавиться от сухости кожи

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах против сухости кожи и выясняет, какие косметические ингредиенты стоит исключить, а на какие, наоборот, нужно обратить внимание.

Есть разница между сухой и обезвоженной кожей — внешне они выглядят примерно одинаково: шелушение, тусклый оттенок, ощущение стянутости. Однако специалисты считают, что это, как говорится, две большие разницы, и перед тем как начинать выбор крема, нужно понимать, в чем причина такого распространенного в конце зимы состояния кожи. Важный момент: сухая кожа относится к типу кожи (точно так же, как жирная или комбинированная), а обезвоженная кожа — это состояние. Сухой коже не хватает липидов, собственного себума, и потому она выглядит шелушащейся и грубой, в то время как обезвоженной коже не хватает воды, и потому она тусклая и стянутая.

Фото: East News

Фото: East News

Основатель клиники эстетической медицины Ольга Мороз считает, что на кожу прежде всего влияют внутренние факторы, такие как общее состояние организма, наличие хронических заболеваний, недостаток витаминов и микроэлементов (витаминов А, Е, С, группы В, селена и цинка). «Фактором риска я могу назвать и длительное пребывание на холоде, под ультрафиолетовым излучением, сухой воздух»,— добавляет она и советует восстанавливать кожу не только с помощью кремов и процедурами биоревитализации, но и заниматься своим здоровьем — делать регулярные чекапы и принимать витамины.

Для всех, кто имеет чувствительную и сухую кожу, вне зависимости от причины такого состояния нужно исключить косметику со спиртами, салициловой и гликолиевой кислотами, отдушками и парабенами в составе — все они могут провоцировать пересушивание. Отдавайте предпочтение плотным, густым средствам с церамидами, витаминами А и Е в составе и помните, что мгновенного эффекта ждать не стоит — коже нужно время, чтобы адаптироваться и приспособиться к новым условиям.

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Place des Lices, ультрапитательный крем для тела Passion Figuer с ароматом инжира.

Place des Lices, ультрапитательный крем для тела Passion Figuer с ароматом инжира.

Anne Semonin, восстанавливающая крем-маска Cream Mask: питает, увлажняет и смягчает кожу. В составе: экстракт ламинарии, хлореллы, масло Ши, жожоба, кукурузы, сои и семян подсолнечника.

Anne Semonin, восстанавливающая крем-маска Cream Mask: питает, увлажняет и смягчает кожу. В составе: экстракт ламинарии, хлореллы, масло Ши, жожоба, кукурузы, сои и семян подсолнечника.

Evidens de Beaute, интенсивный питательный омолаживающий крем для лица The Rich Cream. В составе: тройной коллаген, родниковая вода, сквален, масло жожоба, таволга, черный сахар.

Evidens de Beaute, интенсивный питательный омолаживающий крем для лица The Rich Cream. В составе: тройной коллаген, родниковая вода, сквален, масло жожоба, таволга, черный сахар.

Caudalie, омолаживающий крем для сухой кожи Premier Cru The Reach Cream. В составе: виниферин, полифенолы, получаемые из виноградных косточек, и гиалуроновая кислота.

Caudalie, омолаживающий крем для сухой кожи Premier Cru The Reach Cream. В составе: виниферин, полифенолы, получаемые из виноградных косточек, и гиалуроновая кислота.

3LAB Увлажняющий вита-крем для лица Hydrating-Vita Cream. В составе: витамины A, C и E, морские минералы, гиалуроновая кислота, экстракты растений.

3LAB Увлажняющий вита-крем для лица Hydrating-Vita Cream. В составе: витамины A, C и E, морские минералы, гиалуроновая кислота, экстракты растений.

Uriage, липидовосстанавливающий крем Xemose Lipid-Replenishig Anti-Irritation Cream против раздражений для ухода за суперсухой, шелушащейся кожей. Состав: термальная вода Урьяж, церастерол, масло Ши. Подходит для новорожденных, детей и взрослых.

Uriage, липидовосстанавливающий крем Xemose Lipid-Replenishig Anti-Irritation Cream против раздражений для ухода за суперсухой, шелушащейся кожей. Состав: термальная вода Урьяж, церастерол, масло Ши. Подходит для новорожденных, детей и взрослых.

Dr. Barbara Sturm, разглаживающая и увлажняющая маска для лица Face Mask. В составе: каолин, масло сладкого миндаля, цеолит, портулак огородный, сок алоэ вера, витамин Е, ромашка.

Dr. Barbara Sturm, разглаживающая и увлажняющая маска для лица Face Mask. В составе: каолин, масло сладкого миндаля, цеолит, портулак огородный, сок алоэ вера, витамин Е, ромашка.

Rodial, крем для лица Dragon’s Blood Velvet Cream: увлажняет кожу, возвращает эластичность и объем. В составе: экстракты красной древесной смолы, бобов рожкового дерева, увлажняющий комплекс «гидроманил», масло примулы вечерней и масло Ши.

Rodial, крем для лица Dragon’s Blood Velvet Cream: увлажняет кожу, возвращает эластичность и объем. В составе: экстракты красной древесной смолы, бобов рожкового дерева, увлажняющий комплекс «гидроманил», масло примулы вечерней и масло Ши.

1753, масло для лица Hemp Oil «Конопля и черная орхидея»: разглаживает морщины, устраняет отечность, питает кожу. В составе: 60% конопляного масла холодного отжима, масло рисовых отрубей, фисташки, авокадо, виноградной косточки жожоба сквалан, витамин Е, экстракты центеллы азиатской, солодки, арники, донника, календулы, крапивы, каштана.

1753, масло для лица Hemp Oil «Конопля и черная орхидея»: разглаживает морщины, устраняет отечность, питает кожу. В составе: 60% конопляного масла холодного отжима, масло рисовых отрубей, фисташки, авокадо, виноградной косточки жожоба сквалан, витамин Е, экстракты центеллы азиатской, солодки, арники, донника, календулы, крапивы, каштана.

DTMS, насыщенный крем для лица: улучшает защитные функции кожи, избавляет от сухости, шелушений и раздражений. Состав: лизат лактобактерий, сквалан, глицерин, фосфолипиды, масло жожоба, гиалуроновые сферы, наицинамид.

DTMS, насыщенный крем для лица: улучшает защитные функции кожи, избавляет от сухости, шелушений и раздражений. Состав: лизат лактобактерий, сквалан, глицерин, фосфолипиды, масло жожоба, гиалуроновые сферы, наицинамид.

Omorovicza, питательный омолаживающий крем Queen Cream: увлажняет кожу и придает сияние. Состав: масла бурачника, вечерней примулы, льна, микроводоросли.

Omorovicza, питательный омолаживающий крем Queen Cream: увлажняет кожу и придает сияние. Состав: масла бурачника, вечерней примулы, льна, микроводоросли.

Hobepergh, обогащенный питательный крем для тела: питает и восстанавливает обезвоженную кожу. Состав: масла карите и какао.

Hobepergh, обогащенный питательный крем для тела: питает и восстанавливает обезвоженную кожу. Состав: масла карите и какао.

Needly, сыворотка с пантенолом Ampoule Real Active: увлажняет кожу, укрепляет естественный защитный барьер и борется с морщинами.

Needly, сыворотка с пантенолом Ampoule Real Active: увлажняет кожу, укрепляет естественный защитный барьер и борется с морщинами.

La Rosh-Posay, сыворотка Cicaplast B5: устраняет шелушение, восстанавливает и увлажняет кожу. Состав: пантенол в концентрации 10%, пребиотики, термальная вода.

La Rosh-Posay, сыворотка Cicaplast B5: устраняет шелушение, восстанавливает и увлажняет кожу. Состав: пантенол в концентрации 10%, пребиотики, термальная вода.

Compagnie de Provence, питательный крем-шелк для лица Creme Soyeuse: питает, восстанавливает и успокаивает кожу, устраняет ощущение стянутости. Состав: масло ши, экстракт провансальских трав.

Compagnie de Provence, питательный крем-шелк для лица Creme Soyeuse: питает, восстанавливает и успокаивает кожу, устраняет ощущение стянутости. Состав: масло ши, экстракт провансальских трав.

Nescens, биоидентичная увлажняющая сыворотка для лица: активно ухаживает за обезвоженной кожей. Состав: мочевина, аминокислоты.

Nescens, биоидентичная увлажняющая сыворотка для лица: активно ухаживает за обезвоженной кожей. Состав: мочевина, аминокислоты.

Clarins, восстанавливающий дневной крем с эффектом лифтинга Super Restorative Day Cream: разглаживает кожу, восстанавливает ее плотность, придает сияние. Состав: растительный комплекс на основе органических экстрактов харунганы и улекса, витамин С, органический экстракт баланитеса египетского, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского.

Clarins, восстанавливающий дневной крем с эффектом лифтинга Super Restorative Day Cream: разглаживает кожу, восстанавливает ее плотность, придает сияние. Состав: растительный комплекс на основе органических экстрактов харунганы и улекса, витамин С, органический экстракт баланитеса египетского, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского.

22|11, увлажняющий крем для рук: питает и увлажняет кожу, повышает ее упругость. Состав: витамины В12 и Р, экстракт синей калифорнийской водоросли, витамин В5, селен, медь, растительные масла.

22|11, увлажняющий крем для рук: питает и увлажняет кожу, повышает ее упругость. Состав: витамины В12 и Р, экстракт синей калифорнийской водоросли, витамин В5, селен, медь, растительные масла.

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Place des Lices, ультрапитательный крем для тела Passion Figuer с ароматом инжира.

Anne Semonin, восстанавливающая крем-маска Cream Mask: питает, увлажняет и смягчает кожу. В составе: экстракт ламинарии, хлореллы, масло Ши, жожоба, кукурузы, сои и семян подсолнечника.

Evidens de Beaute, интенсивный питательный омолаживающий крем для лица The Rich Cream. В составе: тройной коллаген, родниковая вода, сквален, масло жожоба, таволга, черный сахар.

Caudalie, омолаживающий крем для сухой кожи Premier Cru The Reach Cream. В составе: виниферин, полифенолы, получаемые из виноградных косточек, и гиалуроновая кислота.

3LAB Увлажняющий вита-крем для лица Hydrating-Vita Cream. В составе: витамины A, C и E, морские минералы, гиалуроновая кислота, экстракты растений.

Uriage, липидовосстанавливающий крем Xemose Lipid-Replenishig Anti-Irritation Cream против раздражений для ухода за суперсухой, шелушащейся кожей. Состав: термальная вода Урьяж, церастерол, масло Ши. Подходит для новорожденных, детей и взрослых.

Dr. Barbara Sturm, разглаживающая и увлажняющая маска для лица Face Mask. В составе: каолин, масло сладкого миндаля, цеолит, портулак огородный, сок алоэ вера, витамин Е, ромашка.

Rodial, крем для лица Dragon’s Blood Velvet Cream: увлажняет кожу, возвращает эластичность и объем. В составе: экстракты красной древесной смолы, бобов рожкового дерева, увлажняющий комплекс «гидроманил», масло примулы вечерней и масло Ши.

1753, масло для лица Hemp Oil «Конопля и черная орхидея»: разглаживает морщины, устраняет отечность, питает кожу. В составе: 60% конопляного масла холодного отжима, масло рисовых отрубей, фисташки, авокадо, виноградной косточки жожоба сквалан, витамин Е, экстракты центеллы азиатской, солодки, арники, донника, календулы, крапивы, каштана.

DTMS, насыщенный крем для лица: улучшает защитные функции кожи, избавляет от сухости, шелушений и раздражений. Состав: лизат лактобактерий, сквалан, глицерин, фосфолипиды, масло жожоба, гиалуроновые сферы, наицинамид.

Omorovicza, питательный омолаживающий крем Queen Cream: увлажняет кожу и придает сияние. Состав: масла бурачника, вечерней примулы, льна, микроводоросли.

Hobepergh, обогащенный питательный крем для тела: питает и восстанавливает обезвоженную кожу. Состав: масла карите и какао.

Needly, сыворотка с пантенолом Ampoule Real Active: увлажняет кожу, укрепляет естественный защитный барьер и борется с морщинами.

La Rosh-Posay, сыворотка Cicaplast B5: устраняет шелушение, восстанавливает и увлажняет кожу. Состав: пантенол в концентрации 10%, пребиотики, термальная вода.

Compagnie de Provence, питательный крем-шелк для лица Creme Soyeuse: питает, восстанавливает и успокаивает кожу, устраняет ощущение стянутости. Состав: масло ши, экстракт провансальских трав.

Nescens, биоидентичная увлажняющая сыворотка для лица: активно ухаживает за обезвоженной кожей. Состав: мочевина, аминокислоты.

Clarins, восстанавливающий дневной крем с эффектом лифтинга Super Restorative Day Cream: разглаживает кожу, восстанавливает ее плотность, придает сияние. Состав: растительный комплекс на основе органических экстрактов харунганы и улекса, витамин С, органический экстракт баланитеса египетского, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского.

22|11, увлажняющий крем для рук: питает и увлажняет кожу, повышает ее упругость. Состав: витамины В12 и Р, экстракт синей калифорнийской водоросли, витамин В5, селен, медь, растительные масла.

Ирина Кириенко

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