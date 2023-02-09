Ровно на поверхности

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах против сухости кожи и выясняет, какие косметические ингредиенты стоит исключить, а на какие, наоборот, нужно обратить внимание.
Есть разница между сухой и обезвоженной кожей — внешне они выглядят примерно одинаково: шелушение, тусклый оттенок, ощущение стянутости. Однако специалисты считают, что это, как говорится, две большие разницы, и перед тем как начинать выбор крема, нужно понимать, в чем причина такого распространенного в конце зимы состояния кожи. Важный момент: сухая кожа относится к типу кожи (точно так же, как жирная или комбинированная), а обезвоженная кожа — это состояние. Сухой коже не хватает липидов, собственного себума, и потому она выглядит шелушащейся и грубой, в то время как обезвоженной коже не хватает воды, и потому она тусклая и стянутая.
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Основатель клиники эстетической медицины Ольга Мороз считает, что на кожу прежде всего влияют внутренние факторы, такие как общее состояние организма, наличие хронических заболеваний, недостаток витаминов и микроэлементов (витаминов А, Е, С, группы В, селена и цинка). «Фактором риска я могу назвать и длительное пребывание на холоде, под ультрафиолетовым излучением, сухой воздух»,— добавляет она и советует восстанавливать кожу не только с помощью кремов и процедурами биоревитализации, но и заниматься своим здоровьем — делать регулярные чекапы и принимать витамины.
Для всех, кто имеет чувствительную и сухую кожу, вне зависимости от причины такого состояния нужно исключить косметику со спиртами, салициловой и гликолиевой кислотами, отдушками и парабенами в составе — все они могут провоцировать пересушивание. Отдавайте предпочтение плотным, густым средствам с церамидами, витаминами А и Е в составе и помните, что мгновенного эффекта ждать не стоит — коже нужно время, чтобы адаптироваться и приспособиться к новым условиям.