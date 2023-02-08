День полета по отечеству

Туроператоры отметили высокий спрос свердловчан на путешествия в праздничные дни 23–26 февраля. Популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Анталия и страны Юго-Восточной Азии. Туры на несколько дней в Турцию начинаются от 72 тыс. руб. на двоих. Половина всех забронированных туров, по оценкам экспертов, приходится на поездки по России: Сочи, Минеральные Воды, курорты Калининградской области и соседние регионы. Эксперты отмечают, по сравнению с допандемийным периодом цены выросли в два раза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 50% бронирований приходится на туры по России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ 50% бронирований приходится на туры по России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жители Свердловской области активнее, чем в прошлом году, бронируют туры на длительные февральские праздники. По данным участников рынка, уральцы выбирают как длительные туры, так и туры на 3–4 дня в даты официальных выходных с 23 по 26 февраля. «Большее количество заявок на продолжительный срок касаются ОАЭ, Египта и Шри-Ланки, в праздничные дни популярны Стамбул, Анталья»,— рассказала «Ъ-Урал» исполнительный директор турагентства «Туристико» Вероника Семина. Так, по ее словам, стоимость туров на двух человек из Екатеринбурга в Анталию с 24 февраля на три дня от 72 тыс. руб., в Стамбул на две ночи — от 86 тыс. руб., в ОАЭ с 23 февраля на четыре ночи — от 97 тыс. руб., в Египет на три ночи — от 116 тыс. руб.

Руководитель компании «Тур24» Максим Костенков отмечает рост интереса к отдыху в Таиланде и Индии. «Эти страны были закрыты на протяжении 2,5 лет из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а осенью они вновь появились. Туристы соскучились по направлениям Юго-Восточной Азии, поэтому активно бронируют туры туда на февральские праздники и весенние каникулы»,— объяснил Максим Костенков, он также добавил, что среди непрямых рейсов самым востребованным направлением стали Мальдивы с пересадкой в Москве. Вероника Семина уточнила, что тур из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) на двоих с 17 февраля на 10 ночей будет стоить от 239 тыс. руб.

Эксперты заявляют, что за последние три года в России значительно вырос спрос на внутренние туры, если до пандемии их было 10–15%, то сейчас на них приходится порядка 50% бронирований.

«Заграничные поездки сильно выросли в цене по сравнению с допандемийным временем. Внутренние туры подорожали, но не так сильно, поэтому сейчас они выгоднее, чем поездки за границу. К тому же, свердловчане ориентируются на безопасность и отсутствие ограничений при выборе направления»,— пояснил господин Костенков, добавив, что в первую очередь уральцы выбирают Сочи, Красную Поляну и Минеральные Воды. По данным госпожи Семиной, стоимость тура на двоих в Минеральные Воды из Екатеринбурга с 23 февраля на три ночи начинается от 34 тыс. руб., в Сочи на три ночи — от 35 тыс. руб. По ее словам, также покупают туры в Санкт-Петербург, Москву и Калининградскую область.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что популярностью на февральские праздники пользуются туры в республики бывшего СССР, в том числе в Армению, а также уральцы выбирают поездки в соседние регионы. «В Челябинской области привлекает город Магнитогорск, ближайшие к нему средства размещения и курорты, в том числе горнолыжные курорты Абзаково и Юбилейное. Есть интерес к Златоусту и Миассу. Тюменская область — это термальные курорты. В Перми, который, как и Екатеринбург, будет праздновать в этом году 300-летие, организован ряд интересных программ. Курганская область, хоть и не ассоциируется у нас с высоким сервисом и большим количеством средств размещения, приобретает популярность среди свердловчан — есть интерес к местным санаторно-курортным базам»,— перечислил господин Мальцев.

По оценкам участников рынка, в этом году свердловчане пока не так активно бронируют летние туры зимой, как это было в прошлые годы. «После предыдущих трех лет люди стараются далеко не планировать, из-за этого раннее бронирование сейчас не настолько активно движется, как прежде. Основная глубина продаж в среднем составляет два месяца»,— указала госпожа Семина. Она уточнила, что поменялся и выбор направления на весенне-летний период: зимой прошлого года свердловчане покупали путевки в Турцию, а в этом — показательно больше выбирают страны Южно-Восточной Азии.

Катерина Якушева