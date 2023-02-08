ОНЭКСИМ Прохорова перевела структуру владения «Ренессанс кредит» в Россию

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова на этой неделе поменяла структуру владения банком «Ренессанс кредит». По данным ЕГРЮЛ, 99,99% доли собственника «Казначей-Финансинвеста» перешли к ООО «Группа Онэксим», которым напрямую владеет господин Прохоров. Еще 0,01% остались у ООО «Ренессанс капитал—финансовый консультант». Внимание на это обратил «Интерфакс».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Прохоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В декабре несколько источников на финансовом рынке говорили «Ъ», что банк «Ренессанс кредит» был выставлен на продажу. Среди основных претендентов называют Совкомбанк. По словам источников «Ъ», цена сделки может составить 0,75–0,8 капитала банка. В периметре сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией «Согласие» (также принадлежит Михаилу Прохорову).

Подробности — в материале «Ъ» «ОНЭКСИМ уходит от финансов».