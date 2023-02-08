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Губернатор Кузбасса предложил ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов для угля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил ввести мораторий на повышение тарифной составляющей на железнодорожные перевозки угля и возобновить действие понижающих коэффициентов при определении платы за экспортные перевозки угля в зависимости от расстояния. Такое предложение он озвучил на совместном заседании комиссий Государственного Совета России «Энергетика» и «Транспорт».

Для привлечения дополнительных объемов и разгрузки восточного направления Сергей Цивилев предложил также рассмотреть возможность предоставления скидок на перевозку угля до портов Северо-Запада в 2023-2024 годах., а также ввести мораторий на принятие новых законов и внесение изменений в нормативно правовые акты, которые ведут к увеличению финансовой и административной нагрузки на российских грузоотправителей, портовиков, операторов и других участников перевозки грузов. По мнению губернатора Кузбасса, нужно также обеспечить в 2023 году ежемесячные комиссионные осмотры 83 первоочередных объектов Восточного полигона с участием представителей комиссий Госсовета «Энергетика» и «Транспорт», а также совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД». Сергей Цивилев является главой комиссии Госсовета «Энергетика»

Замститель министра энергетики России Сергей Мочальников заявил, что министерство поддерживает инициативу Сергей Цивилева о «введении моратория на 2023-2024 годы на изменения транспортных тарифов и налогового законодательства» в сфере грузоперевозок, сказано на сайте минэнерго России.

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Игорь Лавренков, Кемерово

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