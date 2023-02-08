Euroclear отказался от рубля в качестве расчетной валюты

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал свой корреспондентский счет в «ИНГ банк Евразия» (российское подразделение ING Group). Об этом сообщила пресс-служба Euroclear. Все рублевые остатки будут конвертированы в евро 8 февраля.

Депозитарий больше не будет принимать поручения по переводу денежных средств в рублях, а также любые рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений. Российская валюта не будет приниматься не только на счет в «ИНГ банк Евразия», но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые Euroclear.

В марте иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счет российского Национального расчетного депозитария из-за введения в отношении него санкций ЕС.