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Коммерсантъ FM
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В Новой Зеландии изъяли более трех тонн кокаина на $316 млн

Таможенная служба и полиция Новой Зеландии перехватили груз с кокаином весом 3,2 ты и стоимостью почти $316 млн, передает AFP. Наркотики были найдены в Тихом океане, но, откуда их везли, не уточняется.

Спецоперация получила название Hydros, ее начали в декабре 2022 года, говорится в пресс-релизе полиции. В итоге был перехвачен 81 тюк с кокаином. Их нашли на «плавучем перевалочном пункте» в Тихом океане, откуда их, как предполагается, должны были доставить в Австралию. Военно-морской катер перехватил плот с наркотиками, который дрейфовал в сотнях километров к северо-западу от Новой Зеландии.

Как уточняет AFP, на предоставленном полицией фото видно, что груз был связан сеткой и покрыт желтыми поплавками. На некоторых тюках был изображен символ Бэтмена, а на упаковках с кокаином внутри была пометка, на которой изображено «что-то вроде четырехлистного клевера».

Лаура Кеффер

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