ТКО с переменным значением

Депутаты Курултая Башкирии заслушали информацию о ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С докладами в республиканском парламенте выступили министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, а также представители четырех региональных территориальных операторов по обращению с ТКО. Они посетовали на миграцию, при которой часть населения не платит за вывоз мусора, отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора отходов и так далее. Господин Фазылов, в свою очередь, подверг критике некоторых регоператоров за низкие инвестиции и нарушение графика вывоза мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Депутаты комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию вчера заслушали доклады на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что доля охвата населения раздельным сбором мусора за 2022 года повысилась с 40% до 57%. С региональными операторами по обращению с отходами, по его словам, достигнута договоренность о вывозе вторсырья специальными чистыми мусоровозами, чтобы его не смешивать с органическими фракциями. Для пофракционного вывоза раздельно накопленных отходов требуется покупка 110 мусоровозов, отметил министр. При этом он пояснил, что не все подрядчики регоператоров готовы к раздельному вывозу. На ликвидацию свалок до 2025 года в Башкирии предусмотрено 2,1 млрд руб. из которых 1,6 млрд руб. — федеральные средства. В прошлом году были ликвидированы 824 несанкционированные свалки, сообщил Нияз Фазылов. На сегодняшний день их насчитывается в республике около 852. Позже, отвечая на вопросы депутатов, министр признал, что речь идет об укрупнении мест накопления отходов, когда мусор из нескольких свалок свозят в одну.

Особо господин Фазылов отметил планы минэкологии по подписанию концессионных соглашений для создания трех объектов в сфере обращения с ТКО (мусоросортировочные станции, станции компостирования, производства МДФ-топлива и полигоны) под Уфой, в Дюртюлинском и Краснокамском районах. Соответствующие концессионные предложения направили компании группы «ВИС». Заем Башкирии на эти цели готов предоставить Российский экологический оператор.

Депутат Руфина Шагапова усомнилась в необходимости таких объектов республике, учитывая, что существующие мусоросортировочные комплексы недозагружены, а процент извлечения вторсырья не превышает шести. Нияз Фазылов пояснил, что комплексы, построенные до 2019 года, неэффективны из-за несовременного оборудования. «Мы стремимся к тому, чтобы были созданы крупные межмуниципальные комплексы, которые позволят извлекать вторичные материальные ресурсы, и необходимо создание цехов компостирования. Тогда только 50% отходов будет идти на захоронение», — заявил министр.

Также Нияз Фазылов дал краткую оценку итогов работы четырех регоператоров. Он сообщил, что уфимское МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ) находится в красной зоне антилидеров по итогам 2022 года. По словам министра, за четыре года работы САХ не инвестировал ни в один инфраструктурный объект в своей зоне деятельности. При этом, как позже сообщила председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк, в тарифы МУП САХ включены расходы на инвестиционные программы. Также нет крупных инвестпроектов у ООО «Дюртюлимеливодострой», кроме вложений в модернизацию автопарка, подчеркнул Нияз Фазылов. Лидерами по инвестициям в мусоросортировочные комплексы и оборудование он назвал ООО «Эко-сити» и ООО «Экология Т».

Гендиректор «Эко-сити» Игорь Федоров, выступая с докладом, главной проблемой назвал отсутствие данных о количестве прописанных жильцов, из-за чего невозможно правильно начислить плату за вывоз мусора. «Люди мигрируют, выписываются, и наша база постоянно уменьшается. В нашей зоне проживает 1,3 млн человек, а начисляем только на 1,2 млн человек. 100 тыс. человек мы не можем найти. Система ГИС ЖКХ, которая должна была решить проблему, должным образом не работает», — посетовал господин Федоров. Нияз Фазылов согласился, что проблема стоит остро, но не предложил какое-либо решение.

Депутат Тимур Гильмияров поинтересовался, оказывает ли «Эко-сити» помощь участникам спецоперации. «Сняли начисления за вывоз мусора мобилизованным и членам их семей», — ответил Игорь Федоров. «Но формируете посылки, отправляете?» — уточнял парламентарий. «Конечно», — немного растерялся господин Федоров.

Директор «Экология-Т» Ильнур Шакиров сообщил, что для повышения извлечения вторсырья необходимо создавать инфраструктуру для населения. Он рассказал, что многие муниципалитеты подходят к сбору мусора формально. «Бумага грязная поступит, ее никто не примет. Очень важно органическую фракцию отобрать до попадания в мусоровоз. Мы во все администрации нашей зоны написали обращение о создании площадок для нетвердых коммунальных отходов», — проинформировал господин Шакиров. Речь идет об органике и строительном мусоре. Ранее Игорь Федоров рассказывал, что в контейнерах в сельской местности встречается даже навоз. Также, по словам Ильнура Шакирова, на контейнерных площадках необходимо создавать пункты приема опасных отходов и вторсырья за деньги.

Гендиректор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева сообщила, что компания планирует строительство экотехнопарка в Дюртюлинском районе за 432 млн руб. и экодома в Нефтекамске по приему вторресурсов. Госпожа Нугаева отметила, что компания в 2022 году обращалась в минэкологии с предложением о заключении концессионного соглашения по строительству объектов по обращению с ТКО, но ей было отказано. Нияз Фазылов в ответ традиционно раскритиковал работу «Дюртюлимелиоводстроя». «Я не будут скрывать, что мы ведем работу по подготовке к расторжению соглашения с «Дюртюлимелиоводстрой»», — заявил министр, подчеркнув, что рано или поздно компания будет лишена статуса регоператора из-за срывов графиков вывоза мусора и жалоб населения. «Если компания не оказывает качественную услугу, говорить о строительстве экодома смысла нет», — прокомментировал господин Фазылов планы компании.

У 34-летнего директора МУП САХ Романа Сагитова депутат Флюр Уразметов поинтересовался, если ли у того опыт работы на руководящих должностях. «Восемь лет в западной компании «Кока-кола»», — сообщил Роман Сагитов. «Экспедитором были?» — попросил уточнить депутат. «Нет», — кратко ответил господин Сагитов. Он также заверил депутатов, опасающихся возможного банкротства предприятия (один из кредиторов подал заявление в суд), что таких рисков нет: «Есть определенные моменты, были суды с подрядчиками. В любом случае банкротство не будет допущено. Средства у предприятия на погашение есть».

Все прозвучавшие доклады депутаты приняли к сведению.

Влада Шипилова