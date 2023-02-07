Призывников оградят от юристов

Депутаты парламента Башкирии выступили с инициативой запретить рекламу юридических и консультационных компаний, оказывающих услуги призывникам. Законодатели предлагают внести соответствующие поправки в федеральное законодательство, поскольку «агрессивная реклама услуг по уклонению от исполнения воинской обязанности» провоцирует граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке. Участники рынка предупреждают, что это может обернуться ограничением легальной деятельности, направленной на защиту прав граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Владимир Нагорный полагает, что организации, консультирующие призывников, злоупотребляют своими правами

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Владимир Нагорный полагает, что организации, консультирующие призывников, злоупотребляют своими правами

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Депутаты Курултая Башкирии предлагают установить законодательный запрет на рекламу юридических, консультационных и медицинских услуг, касающихся освобождения от службы в армии. Соответствующие поправки к федеральному закону «О рекламе» разработали члены комитета парламента республики по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, где, как предполагается, его представит депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин.

«Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности»,— говорится в пояснительной записке к документу. Это, по мнению авторов поправок, «провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке». Законодательная инициатива же направлена на ограничение «негативного влияния подобных структур на процесс воинского призыва». «Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании,— прокомментировал инициативу спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.— Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку».

В сети представлены ресурсы, которые в качестве помощи призывникам предлагают услуги экспертов по получению отсрочки от призыва, например, в результате обжалования решения призывной комиссии, а также другие юридические консультации или возможность воспользоваться независимой военно-врачебной экспертизой и так далее. Стоимость минимального пакета услуг, в который входит отсрочка на один призывной период, составляет в среднем 25 тыс. руб., а максимального — около 100 тыс. руб.

Напомним, действующая редакция КоАП РФ предусматривает санкции для нарушителей закона «О рекламе». Так, для физлиц размер штрафа составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

«Реклама способов избежать призыва широко распространена: автомобили с подобными баннерами буквально припаркованы возле призывных пунктов,— рассказал “Ъ” глава комитета Курултая Башкирии по госстроительству Владимир Нагорный.— Их услуги — найти, как они считают, законный способ избежать призыва. Первый способ можно охарактеризовать как злоупотребление правом. По советам таких юристов призывник обжалует решение призывной комиссии в суде, и даже если он проиграет, к тому моменту призывная кампания уже закончится. Второй способ — дружественные независимые врачебные комиссии, которые находят у призывника болезнь, освобождающую от службы. Об этом способе юристы говорят не стесняясь».

Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин сообщил “Ъ”, что пока не знаком с инициативой, но видит в ней «разумное зерно»: «Некоторые сограждане, поддавшись на рекламу, соглашаются на предложенные схемы, которые находятся или на грани правового поля, или вне его».

«Некорректной» называет инициативу башкирских депутатов руководитель компании «Твой призыв» Глеб Иванов. «Мы защищаем призывников от нарушения их прав на основании действующего законодательства,— заверил он.— Если следовать логике авторов законопроекта, можно вообще запретить рекламу адвокатов и юристов, которые защищают интересы граждан». «До начала СВО деятельность юридических фирм, оказывающих правовую помощь призывникам, ни у кого вопросов не вызывала»,— напомнил адвокат Айдар Хызыров. Эксперт подчеркнул, что юридические фирмы «не продают военные билеты»: «Если призывник не страдает заболеванием, освобождающим его от воинской службы, юристы не могут его придумать».

«Законодатели предлагают запретить рекламирование легальной деятельности по оказанию информационно-консультационных, юридических услуг, — поддержал партнер юридической компании “БашГурд” Тимур Якупов.— Это все равно что запретить работать юристам, мотивируя, что знакомство с хорошим юристом провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке. Если в деятельности таких организаций имеется состав преступления — это повод для проверки со стороны правоохранительных органов».

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин сообщил, что ФАС и ее региональные управления выносили ряд решений в отношении организаций, которые гарантировали получение военного билета или отсрочки. «Законопроект, вероятно, обусловлен тем, чтобы упростить запрет рекламы недобросовестных участников рынка. Поэтому рациональное зерно в законопроекте есть,— отметил господин Тригнин.— Однако нужно отделять квалифицированную юридическую помощь от мошеннических услуг. Надеюсь, поправки будут грамотно оформлены и не запретят рекламу юридической помощи в целом, так как это будет нарушением прав граждан».

Булат Баширов