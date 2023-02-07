Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В работе «ВКонтакте» наблюдается сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Это следует из данных сервиса «Детектор сбоев», который зафиксировал рост числа жалоб пользователей на работу сервиса. В пресс-службе социальной сети сообщили, что завершают работы по восстановлению доступа.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте».

Больше всего сообщений о сбое приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. По данным «Детектора сбоев», по состоянию на 19:45 мск зафиксировано 133 сообщения о сбоях при базовом уровне 8.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...