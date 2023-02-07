В работе «ВКонтакте» наблюдается сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Это следует из данных сервиса «Детектор сбоев», который зафиксировал рост числа жалоб пользователей на работу сервиса. В пресс-службе социальной сети сообщили, что завершают работы по восстановлению доступа.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте».

Больше всего сообщений о сбое приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. По данным «Детектора сбоев», по состоянию на 19:45 мск зафиксировано 133 сообщения о сбоях при базовом уровне 8.

Лусине Баласян