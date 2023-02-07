Землетрясение уронило спрос

Представители туроператоров Челябинской области фиксируют сокращение интереса клиентов к поездкам в Турцию по причине произошедших там мощных землетрясений. По их словам, намерений отменять туры со стороны граждан нет, однако часть из них решили отложить путешествия. Игроки рынка прогнозируют восстановление спроса на поездки в Турцию до конца месяца. Эксперты отмечают, что курортные районы страны не пострадали от стихийного бедствия, поэтому сокращения потока туристов туда ждать не стоит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туроператоры отмечают, что туристический сезон на турецких курортах еще не наступил

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Туроператоры отмечают, что туристический сезон на турецких курортах еще не наступил

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Часть представителей туристической отрасли отмечают снижение востребованности поездок в Турцию в связи с произошедшей там серией мощных землетрясений. Участники рынка считают сокращение динамики продаж кратковременным явлением и прогнозируют его восстановление в течение февраля или к весне.

6–7 февраля на территории Турции произошло несколько мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 6 февраля, его эпицентр был в Газиантепе. Днем произошел новый толчок магнитудой около 7,7 — в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3, также в центральной части страны, случилось утром 7 февраля. Помимо Турции, сильно пострадали северные районы Сирии. По данным на 13 часов по московскому времени 7 февраля, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали 711 человек, травмы получил 1431. В Турции погибли 3432 человека, пострадали 21 103. Существенно разрушены районы в центральной части страны, курортные территории стихийное бедствие не затронуло.

Представители туроператоров фиксируют уменьшение интереса к турам в популярную среди российских туристов страну. Так, снижение интереса к туристическим поездкам в Турцию в связи со стихийным бедствием отмечает менеджер челябинского офиса агентства Tez-Tour Анна Моисеева.

«Продажи туров в Турцию просели — вчера и сегодня не было бронирований. Ранее мы продавали от одной до пяти путевок в Турцию в день. Те, кто планировал поездки, откладывают их. Случаев отмены туров в Турцию на ближайшие даты и на лето у нас не было, но коллеги-туроператоры сообщают о намерениях отменить поездки со стороны ряда клиентов. Ожидаем определенного снижения продаж в течение этого месяца»,— комментирует Анна Моисеева.По ее оценке, полного восстановления спроса стоит ожидать к весеннему сезону.

Кратковременное снижение спроса на поездки в Турцию фиксирует и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Динамика бронирования сократилась, но это кратковременно — через ближайшие два дня спрос вернется на прежний уровень. Мы находимся в контакте с представительством Уральской ассоциации туризма в Турции, следим за происходящим. Сегодня ситуацию нельзя назвать тревожной. Нельзя сказать, что произошедшее сильно отразится на туристической сфере»,— считает Михаил Мальцев. По его словам, туристы обращались к туроператорам с просьбой разъяснить информацию по о возможной отмене поездок, однако намерений отказаться от туров они не заявляют.

«По опыту предыдущих лет могу сказать, что после чрезвычайных ситуаций динамика продаж восстанавливалась в течение двух-трех недель. Сегодня бронирование преимущественно ведется на летние месяцы. Добавлю, что эпицентр землетрясений находился далеко от излюбленных мест отдыха россиян, при этом пострадали культурные памятники»,— отмечает Михаил Мальцев.

По словам директора туристического бюро «Спутник» Людмилы Мосиной, туристы спокойно воспринимают новости о событиях в Турции и не отказываются от запланированных поездок. «Клиенты, бронировавшие туры на середину и конец февраля, уточняли, какие расходы у них возникнут в случае отмены туров. Отказов от поездок в Турцию не было, люди спокойно воспринимают информацию. Сегодня сложно делать прогнозы по поводу спроса, поскольку нельзя точно говорить о том, что сейсмическая активность не возобновится,— отмечает Людмила Мосина.— Снижения цены ожидать не стоит. Сегодня стоимость недельной поездки в Турцию с размещением в четырех- и пятизвездочном отеле составляет 35 тыс. руб. на человека. По моему мнению, это вполне приемлемая цена».

При этом руководитель туристического отдела компании «Пегас-тур» Станислав Коробченко не отмечает сокращения спроса на поездки в Турцию. «Намерений аннулировать или перенести туры у наших клиентов не отмечено, поскольку землетрясение затронуло северную и центральную часть Турции, где туристический поток минимален. Последние два дня спрос на туры оставался стабильным — без особых всплесков и падений. Не думаю, что произошедшее стихийное бедствие сильно отразится на спросе — туристический сезон в Турции начинается в апреле»,— считает Станислав Коробченко.

Не фиксирует снижения востребованности туров в Турцию и директор туристического агентства Coral Travel Ксения Семенова. «Существенных изменений не отмечено. Возможно, в связи с произошедшими событиями часть граждан решили отложить поездки в Турцию. На ближайшее время ожидаем небольшое снижение спроса и его последующее восстановление. Возможно, спад продлится одну-две недели. При этом от спроса будет зависеть и динамика цен»,— подчеркивает Ксения Семенова.

Руководитель туристического агентства «Сусанин» Анатолий Гуревич, в свою очередь, отмечает, что юридических оснований для отмены туров в Турцию сегодня нет. Возможно, ряд граждан в связи с землетрясением в Турции откажутся от поездки туда, либо решат отложить путешествие. Все туристические направления остаются действующими, ограничений для полетов нет. Землетрясение не затронуло массовые туристические зоны»,— отмечает Анатолий Гуревич. Он ожидает незначительного снижения спроса на поездки в Турцию по причине произошедшего землетрясения, не уточняя конкретных сроков.

Гендиректор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей отмечает, что в феврале Турцию традиционно посещают мало российских туристов, что связано с погодой. «Сейчас не туристический сезон. Российские туристы в этой стране сегодня преимущественно находятся в Стамбуле и на курортах Антальи, где все спокойно. Снижения спроса на туры не наблюдается. Бронируют в основном на летний сезон туры в курортные районы: Анталью, Аланию, Кемер и Бодрум. Случаев отмены туристических поездок в Турцию не фиксируем»,— подчеркивает Алексей Ципордей. Руководитель турагентства добавляет, что сейчас многие крупные отели в курортных зонах размещают пострадавших от землетрясения, из-за чего снижается число свободных номеров. «Однако это решение временное и к началу туристического летнего сезона, скорее всего, номера освободятся»,— считает он.

Михаил Бычков