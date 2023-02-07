Заказники под угрозой

Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направил обращение губернатору Курганской области Вадиму Шумкову по поводу возможного сокращения территорий трех государственных заказников на 50—80%. По данным экспертов, департамент природных ресурсов прорабатывает вопрос об исключении части участков из Юргамышского, Белозерского и Шатровского заказников. Авторы обращения считают, что это приведет к интенсификации вырубки леса и, как следствие, к разрушению среды обитания ценных и краснокнижных животных. Курганское общество охотников и рыболов считает сокращение территорий госзаказников недопустимым.



Известные российские экологи выступили против значительного сокращения площади трех особо охраняемых природных территорий в Курганской области — Белозерского, Юргамышского и Шатровского государственных заказников. Губернатору Зауралья Вадиму Шумкову направлено обращение от межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу» о недопустимости исключения лесных участков из состава ООПТ. Информация об этом опубликована на сайте организации.

«По сообщению СМИ, по инициативе арендаторов лесных участков департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области прорабатывает вопрос о значительном сокращении площадей самых ценных региональных заказников — Белозерского, Шатровского — до 80% и Юргамышского — до 50%. Экспертный совет по заповедному делу полагает, что исключение из состава указанных государственных природных заказников участков их территорий, даже при условии увеличения площади ООПТ в других районах области, приведет к существенному ухудшению состояния ценных природных комплексов и явится нарушением действующего законодательства РФ, в связи с чем представляется недопустимым»,— говорится в обращении.

Эксперты обращают внимание на то, что по имеющейся информации из состава заказников хотят исключить эксплуатационные леса. Однако, в соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные в ООПТ, относятся к защитным, а закон запрещает менять целевое назначение таких участков.

Авторы обращения указывают, что в Белозерский, Юргамышский и Шатровский заказники были созданы для сохранения ценных таежных видов животных — лось, сибирская косуля, рысь, выдра, глухарь, тетерев, рябчик. По их словам, здесь сохраняются ценнейшие природные сообщества сосновых боров подтаежной зоны. Также тут обитают животные, занесенные в федеральную и региональную красные книги: большой подорлик, орлан-белохвост, беркут, филин, бородатая неясыть, чернозобая гагара, большой кроншнеп и другие. «Исключение из территорий заказников лесных участков приведет к интенсификации рубок леса, в том числе сплошных, следствием чего может стать разрушение среды обитания животного мира, что станет прямым нарушением требований федеральных законов»,— подчеркивают общественники. По их словам, увеличение территории других заказников Курганской области, например, Макушинского и Сафакулевского не может являться компенсацией, поскольку они расположены в южной лесостепи, где гораздо меньше леса.

Обращение «Экспертного совета по заповедному делу» к губернатору Вадиму Шумкову подписали академик Российской академии наук Вячеслав Рожнов, члены-корреспонденты РАН Виктор Данилов-Данильян, Наталья Лукина, Андрей Сирин, Аркадий Тишков, профессора Московского и Пермского государственных университетов Александр Хорошев и Сергей Бузмаков, а также другие известные ученые

В правительстве Курганской области на момент подготовки материала на запрос о возможном сокращении территорий заказников не ответили. В госучреждении «Экофонд», которое должно заниматься администрированием ООПТ, сообщили «Ъ-Южный Урал», что у них нет никакой официальной информации о планируемом исключении участков и посоветовали обратиться в АНО «Центр поддержки особо охраняемых природных территорий». Там сказали, что являются общественной организацией и также не располагают никакой информацией о сокращении заказников и пока не составили мнения по этому вопросу.

Председатель правления Курганского региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» Владимир Кочуров в разговоре с «Ъ-Южный Урал» заявил, что исключение участков из состава госзаказников недопустимо. «Я стоял у истоков создания заказников в Курганской области. Их главная задача — сохранение объектов животного мира. Я не понимаю, как можно вообще поднимать этот вопрос. Вместо того, чтобы создавать и укреплять особо охраняемые природные территории, ведутся разговоры об их сокращении. Это недопустимо. Кому это нужно? Наверное, кто-то хочет прибрать лакомые кусочки охотничьих угодий к своим рукам»,— говорит Владимир Кочуров.

Юлия Гарипова