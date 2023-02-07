«Система обучения сегодня не может оставаться такой же, как вчера»

В 2022 году обострившаяся внешнеполитическая обстановка усложнила реализацию многих проектов и проведение ряда мероприятий в сфере образования. О работе в прошлом году, новых проектах, изменениях в системе обучения и важности начальной военной подготовки в школе в интервью «Ъ-Южный Урал» рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области Фото: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области

— Как вы оцениваете результаты работы министерства за прошлый год? С какими проблемами вы столкнулись?

Все поставленные перед нами задачи мы выполнили. Стоит отметить, что их реализацию существенно осложнила нестабильная экономическая и политическая ситуация. При этом мы не отступили от своих целей и добились высоких показателей. Так, более продуктивно стало выстраиваться взаимодействие между научными организациями и реальным сектором экономики. Этому очень способствовала поддержка органов исполнительной власти региона и самого губернатора, который очень заинтересован в кооперации науки и экономики. В прошлом году была проведена активная работа по государственной программе «Развитие науки в Челябинской области». Продолжилась реализация мероприятий по софинансированию грантов Российского научного фонда, обеспечению жильем молодых ученых, финансированию научных проектов в рамках межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. По итогам реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в прошлом году в четырех городах Челябинской области открыли центры цифрового образования детей «IT-куб». Это Кыштым, Снежинск, Магнитогорск и Челябинск. Также оснастили компьютерным, мультимедийными презентационным оборудованием 163 образовательные организации региона. Продолжилась работа по развитию дополнительного образования — сегодня в Челябинской области им охвачено 77,1% от общего количества детей и подростков от 5 до 18 лет. Активную работу мы провели и по региональному проекту «Молодые профессионалы»: сейчас в регионе трудоустроены по специальности 71,2% выпускников организаций среднего профессионального образования. Много внимания уделили и задачам регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: сегодня бесплатный доступ к цифровым образовательным сервисам во ФГИС «Моя школа» имеют все общеобразовательные организации Челябинской области.

Кроме того, выполнили задачи в рамках программы поддержки научных исследований, нацеленных на импортозамещение. Отмечу, что из областного бюджета на эти цели в прошлом году выделили около 170 млн руб.— на совместные проекты вузов региона и предприятий реального сектора экономики. Позитивной динамике развития потенциала образования и науки способствовал еще целый ряд научно-технологических проектов. В их числе проект межвузовского кампуса, который сейчас начинают строить возле ЧелГУ.

— Как вы оцениваете перспективы проекта будущего межвузовского кампуса? Какие возможности кампус представит городу и региону?

— Отличие челябинского кампуса от кампусов в других городах в том, что он не просто предназначен для проживания студентов и сотрудников. Примерно четверть кампуса будет задействована под лаборатории для научной деятельности. Это довольно большая площадь. Перед проектированием лабораторных площадей мы провели большую работу с вузами региона и фондом «Сколково», сформулировали свои идеи по наполнению кампуса. На основе этих идей будет создана лабораторная база. Кампус станет перспективной площадкой для научно-исследовательской деятельности. В расположенных в нем лабораториях разной направленности будут реализовывать научные проекты, способствующие экономическому и технологическому развитию Челябинской области. Это позволит усилить научный потенциал не только региона, но и всей страны.

Александр Игоревич Кузнецов Родился в 1964 году в Челябинске. В 1986 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «История». В 1988–1992 годах работал учителем истории и обществоведения в школе №115 Челябинска, позднее руководил городской МОУ СОШ №41 Челябинска. В 2005 году стал начальником управления по делам образования Челябинска, в апреле 2010-го — министром образования и науки Челябинской области. В сентябре 2019-го Александр Кузнецов был переизбран на должность главы минобрнауки региона. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

— В Национальном рейтинге научно-технического развития российских регионов за 2021 год Челябинская область заняла 16-е место. По-вашему, это хороший показатель?

Замечу, что этот рейтинг был составлен впервые. 16-е место — это нормальный, вполне достойный результат для нашего региона с учетом уровня его социального, экономического развития и научного потенциала. Хотя, конечно, нам еще есть к чему стремиться. В целом видна позитивная динамика, и это неплохо.

— Позиция региона в рейтинге научно-технического развития связана в том числе с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Образование». Как вы оцениваете результаты работы, проделанной по нацпроекту за 2022 год?

— В прошлом году абсолютно все задачи нацпроекта «Образование», а также нацпроектов «Демография» и «Цифровая экономика», в которых задействовано министерство, выполнены. Как в плане достижения индикативных показателей, так и кассового исполнения. Повторюсь, процесс реализации задач в рамках нацпроектов был довольно напряженным в связи с внешнеполитической обстановкой. При этом мы смогли достичь высоких показателей.

— В рамках нацпроекта «Образование», в том числе, есть программа «Земский учитель», направленная на привлечение педагогов в сельские школы. В этом году в Челябинской области по этой программе планируют трудоустроить 77 учителей. Насколько, на ваш взгляд, эффективна программа «Земский учитель»?

— Пока эта программа привлекательна, все выделяемые по ней средства востребованы. Эта мера поддержки востребована и эффективна, но в ней есть что совершенствовать. Мы все ощущаем инфляцию: еще два года назад 1 млн руб. был более существенной суммой. По моей оценке, сегодня на приобретение или возведение жилья в сельской местности надо уже 1,5 млн руб. Вопрос обеспечения сельских учителей благоустроенным и комфортным жильем, конечно, нужно прорабатывать. И муниципалитеты, заинтересованные в привлечении кадров, активно занимаются этим вопросом.

Министерство образования и науки Челябинской области Контролирует в регионе государственную политику в сфере образования, науки, научно-технической и молодежной деятельности, содействует развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере образования. Министерство занимается разработкой законов и нормативно-правовых актов, реализацией программ развития образования, курирует деятельность образовательных организаций на территории региона.

— На территории региона активно строятся школы. Недавно в поселке Западный Сосновского района открылся ИТ-лицей на 1100 мест. Есть ли необходимость в увеличении числа профильных школ?

— По моим данным, ИТ-лицей в микрорайоне «Твоя привилегия» пока имеет только заявку на обретение профиля: сейчас в учреждении идет становление педагогического и ученического коллективов, образовательной программы, которая будет претерпевать изменения с учетом специфики знаний педагогов, запросов учеников и их родителей. Профильных школ, в том числе информационного профиля, в регионе хватает. Достаточно в образовательных учреждениях и профильных классов разной направленности. Создавать профильные школы есть смысл только в крупных городах региона, где есть высокая концентрация желающих обучаться по этому профилю. В малых городах и селах это делать неоптимально — там стоит уделять внимание развитию профильных классов.

— Сегодня в регионе и в стране говорят о важности развития IT-образования и поддержке IT-специалистов. Интерес к информационным технологиям прививают практически с детства — осенью в регионе открылся седьмой по счету центр дополнительного образования детей и подростков «IT-куб». Как вы оцениваете потенциал этих площадок?

— Владеть навыками, связанными с IT-технологиями, сейчас необходимо каждому. В той или иной степени мы все пользуемся гаджетами, используем технологии в работе или в учебе. Центры дополнительного образования «IT-куб» дают возможность школьникам реализовать себя в цифровых технологиях и понять, хотели бы они получить профессию по этому профилю. Отмечу, что многие выпускники школ в последующем выбирают профиль обучения, связанный не с профилем обучения в школе, а с предметом обучения в системе дополнительного образования. При этом ранее в регионе и в стране сложился перекос в сторону художественно-эстетического направления, что связано со стоимостью обучения. Так, государству намного дешевле обходятся занятия детей в хоре или другом творческом коллективе, чем в техническом кружке. Это связано с расходными материалами, необходимостью иметь помещения большей площади для занятий и малой наполняемостью учебных групп. В 1990-е годы финансировали в основном такие малозатратные формы дополнительного образования — творческие коллективы. Сейчас ситуация меняется, все больше средств выделяют на технические и естественно-научные направления. На это уходят довольно большие деньги — оснастить и содержать тот же «IT-куб» или «Кванториум» недешево. Добавлю, что сложившаяся в России система дополнительного образования во многом уникальна для мировой педагогики. И ее нужно развивать дальше.

— Многие выпускники с высокими баллами по ЕГЭ выбирают для поступления вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Какие меры предпринимаются по замедлению оттока талантливых абитуриентов?

— Это проблема не только Челябинской области, с ней сталкиваются многие субъекты РФ. Абитуриенты уезжают в Москву и Санкт-Петербург, поскольку во многих вузах этих городов лучше условия для научно-образовательной деятельности, в самих городах больше возможностей. Поэтому надо увеличивать количество этих возможностей в нашем регионе. В частности, нужно создать образовательную среду, которая бы способствовала сохранению выпускников в регионе. Свою роль в этом сыграет и будущий межвузовский кампус. Конечно, одним кампусом проблему не решить. Нужно улучшать регион комплексно. В эти задачи входят меры по улучшению работы транспорта, экологии, благоустройству общественных пространств и многое другое. Эти задачи власти успешно реализуют не только в областном центре, но и в малых городах, сельских территориях.

— В регионе говорят о нехватке рабочих специалистов на предприятиях, которая усугубилась в связи с ростом гособоронзаказа. Ведется ли работа по увеличению привлекательности рабочих профессий среди школьников?

— Сегодня более 60% выпускников школ идут в систему среднего профессионального образования, которая радикально изменилась за последние пять-десять лет. Уровень технологичности, оснащенности мастерских и лабораторий в подавляющем числе колледжей и техникумов выше, чем во многих вузах. На развитие среднего профессионального образования выделяли и выделяют довольно большие средства. И его уровень сегодня стал очень привлекательным для выпускников. Так, средний балл аттестата, с которым выпускники поступают в техникумы и колледжи, сегодня выше четырех. У поступающих на высокотехнологичные специальности средний балл приближается к пяти. Это связано с достойными условиями труда — после окончания учебы выпускники колледжей и техникумов в дальнейшем работают в комфортных условиях и имеют высокую зарплату. Кроме того, часть из них впоследствии идет получать высшее образование, зачастую заочное.

Сейчас дефицит абитуриентов испытывают не колледжи и техникумы, а многие вузы. В вузах порой выделяется избыточное количество бюджетных мест — нет стольких желающих получать высшее образование. А нехватка кадров на производстве связана с демографическими проблемами, которые были прогнозируемы: соответствующие возрастные когорты сильно уменьшились из-за происходящих в 1990-е годы процессов.

Отмечу, что обучение в системе среднего профессионального образования (СПО) сегодня практикоориентированное — более половины учебного времени студенты проводят на производстве. Предприятия активно сотрудничают с учебными заведениями, видна заинтересованность предприятий в выпускниках. Промышленники понимают, что иначе им не стоит ждать притока кадров.

— Учитывая такой положительный опыт в системе СПО, стоит ли ждать изменений системе высшего образования?

— Такая задача стоит перед нами всегда. В том, что система высшего образования должна быть более практикоориентированной, у меня нет сомнений. В то же время специалистам с высшим образованием нужны не только прикладные умения, но и фундаментальные научные знания. Надо понимать, что идеальных систем нет, поскольку все постоянно меняется. Система образования и обучения сегодня не может оставаться такой же, как вчера. Некоторые призывают к возврату к советской системе образования, которая когда-то считалась лучшей. Однако лучшей она была 1970-е годы, и если мы сейчас попытаемся ее вернуть, то откатимся назад. Создавать свою систему образования нам нужно путем вдумчивого анализа, учитывая специфику региона. Что касается изменений, то я лично бы сделал итоговую аттестацию в системе высшего образования более объективизированной: по аналогии с «демонстрационным экзаменом» в колледжах. Думаю, это увеличит мотивацию к учебе у студентов.

— Ежегодно в вузах региона выделяется достаточно много бюджетных мест по техническим направлениям. При этом на гуманитарные специальности квота достаточно скромная. Видите ли вы в этом проблему? Целесообразно ли такое соотношение бюджетных мест?

— Да, сейчас бюджетные места в большей степени выделяются на технические, естественно-научные направления. Потому что это более востребовано экономикой. Если у нас в стране не будет инженеров, технологов, специалистов для работы в реальном секторе экономики, которые приносят доходы и прибыль, у нас не будет денег, чтобы обучить следующее поколение абитуриентов. Поэтому за бюджетный счет нужно готовить в первую очередь именно специалистов естественно-научного и технического профиля. Уровень их обучения нужно повышать в целях увеличения производительности труда, доходов населения и качества продукции. Отмечу, что спрос на специалистов-гуманитариев тоже есть, но он небольшой. Считаю, что сейчас в плане распределения бюджетных мест в вузах сформирована, в целом, сбалансированная система.

— В острый период пандемии в 2020–2021 годах образовательные организации вынужденно перешли на дистанционный формат обучения. Эффективен ли по-вашему дистант?

— Дистанционный формат обучения прочно вошел в жизнь не только детей, но и взрослых. И это нормально. Нынешние технологии вполне позволяют сделать дистанционный формат обучения не менее эффективным, чем очный. Однако некоторые формы обучения для дистанта все еще недоступны. В частности, лабораторные занятия. Но надо понимать, что школьное образование — это не только обучение, но еще и воспитание и развитие. Процесс воспитания в дистанционном формате организовать проблематично. К тому же это неправильно. Очное общение в учебном заведении — важный элемент формирования личности человека.

— С нового учебного года в школьную программу планируют включить модули по начальной военной подготовке. Как вы оцениваете это решение?

— Я считаю это правильным. Старшеклассники, будущие призывники, должны иметь представление об армии, видах оружия, аспектах поведения в экстремальной ситуации. Повышать уровень подготовки учеников необходимо. Как показывает практика, необходимость в этом есть. Последние 10–15 лет военной подготовке учеников школ уделялось мало внимания, что, в том числе, связано с неудовлетворительным состоянием армии в 2000-е годы. Во многих зарубежных странах очень серьезно относятся к начальной военной подготовке школьников.

— После нападений на учебные заведения в 2021–2022 годах на федеральном уровне обсуждался вопрос усиления безопасности школ и детских садов. Были ли приняты соответствующие меры в Челябинской области?

— Работа по усилению безопасности учебных заведений ведется постоянно. Она регламентируется указанными в постановлении правительства РФ правилами инженерно-технической и антитеррористической защиты. Они предусматривают оснащение учреждения системами контроля и управления доступом, видеонаблюдением, ограждениями. В рамках усиления безопасности образовательных учреждений еще многое предстоит сделать. Этот процесс затягивается из-за нехватки финансирования. Но поэтапно задача по усилению безопасности образовательных учреждений будет решена, как были решены задачи, связанные с соблюдением учреждениями санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Но не нужно забывать, что главное — это не инженерно-техническая защита учреждений, а внимательное отношение к окружающим людям. Все-таки трагические события случаются не на пустом месте. Нападавшие их планируют постепенно. Поэтому нужно учить людей быть более внимательными к окружающим, чтобы распознавать странности в поведении их знакомых, друзей и близких. Нельзя равнодушно относиться к неадекватному поведению. Потому что впавший в депрессивное состояние человек может сотворить страшные вещи, и никакие замки и заборы окружающих не спасут.

— Какова сейчас ситуация с доступностью мест в детских садах? В каких городах отмечается наибольший дефицит мест?

— Сейчас нет нехватки мест в детских садах, поскольку их в регионе больше, чем детей дошкольного возраста. Время ожидания места в детсаде сегодня составляет полтора-два месяца. В то же время в крупных городах не всем хватает мест в детских садах рядом с домом — не везде темпы строительства социальной инфраструктуры успевают за строительством жилья. Что касается Челябинска, то нехватка наблюдается в Калининском, Курчатовском и Советском районах, а также в микрорайоне Чурилово. В целом проблема дефицита мест в отдельных территориях решается. В прошлом году построили 12 детских садов, в этом году введут в эксплуатацию 13. Добавлю, что школы и дошкольные учреждения строятся сегодня, в том числе, в рамках реализации проектов комплексного развития территории, которые активно поддерживаются областным правительством.

— Какие задачи на этот год стоят перед министерством образования и науки региона? Какие проекты планируется реализовать?

— Предстоит решить колоссальный объем задач. В частности, продолжится работа по нацпроектам, развитию сети дополнительного образования детей, обновлению материально-технической базы в системе СПО. Как и в прошлом году, будем активно развивать кооперацию вузов и предприятий реального сектора экономики. Реализация государственной политики в сфере образования продолжится с неменьшими темпами.

Беседовал Михаил Бычков