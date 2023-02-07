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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект, исключающий присяжных из судов по делам криминальных авторитетов

Законопроект, исключающий из компетенции суда присяжных уголовные дела в отношении преступных сообществ и людей «занимающих высшее положение в преступной иерархии», внесен в Госдуму. Инициаторами поправок выступили сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Ирина Панькина.

Внести изменения предлагается в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Состав суда»). В соответствии с российским законодательством, суд присяжных может рассматривать дела о преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 210 и статьей 210.1 Уголовного кодекса России (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и занятие высшего положения в преступной иерархии). Они относятся к категории особой тяжести.

В пояснительных материалах отмечается, что «такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений», связанную, в частности, с необходимостью повышения мер безопасности для участников судопроизводства, в том числе для присяжных заседателей.

Авторы законопроекта полагают, что такие изменения способствуют дополнительной гарантии «безопасности судебного производства и для вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного решения».

Милена Костерева

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