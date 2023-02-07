Рабочего Уралвагонзавода оштрафовали на 100 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд во вторник, 7 февраля, назначил рабочему Уралвагонзавода (УВЗ) Роману Рогозину, обвиняемому в реабилитации нацизма (ст.354.1 ч.1 УК РФ), штраф в размере 100 тыс. руб., передает журналист «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Рогозин в зале Свердловского областного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Роман Рогозин в зале Свердловского областного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита Рогозина намерена обжаловать решение суда, заявил «Ъ-Урал» адвокат Александр Демшин.

Как установил суд, 26 февраля 2021 года подсудимый разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, в котором отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, оправдывал преступления, совершенные фашистской Германией в годы ВОВ и установленные данным приговором.

Как уточнили в пресс-службе суда, для Романа Рогозина установили рассрочку на 10 месяцев по 10 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте