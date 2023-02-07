Компании Удмуртии оставляют первые заявки на участие в премии «Твердые знаки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» продолжает принимать заявки от компаний для участия в бизнес-премии «Твердые знаки».

Этнокомплекс «Бобровая долина» представляет в номинации «Социальная ответственность бизнеса» проект «ESG-принципы региона в сфере Туризма и гостеприимства». «Устойчивый туризм — это путешествия, которые не наносят ущерба местам, куда приезжают туристы. С вопросами избыточного туристического потока уже сейчас сталкиваются многие регионы», говорится в аннотации проекта.

ООО «Квиктранс» направило заявки сразу на несколько номинаций. Так, проект «Разработка селекционной 5PL логистической системы управления перевозкой "QT"» вошел в число претендентов на лучшее «Цифровое решение компаний». Проект предусматривает цифровое стимулирование предприятия к поиску возможностей повышения своей конкурентоспособности через логистическую систему 5PL. Такой подход отражается в обработке большого объема данных товарного ассортимента, что влечет за собой увеличение точной информации о состоянии номенклатурных групп, местонахождения товарных запасов с учетом логистических связей. Актуальной задачей, решаемой проектом является цифровая логистика на базе производственных процессов.

В номинации «Импортозамещение. Малый и средний бизнес» заявилось ООО «Криотехника». До 2021 года предприятие занималось поставкой криогенного оборудования из Китая. На месте проводилась доработка с последующей перепродажей. В 2021 году было решено изготавливать криогенное оборудование самостоятельно — такая продукция имеет больший срок годности, соответствует российским стандартам. «Для этого был открыт новый цех площадью 1000 кв.м и получен грант фонда содействия инновациям на 25 млн руб. Еще 25 млн было внесено из собственных средств компании»,— отмечается в заявке.

Еще одним номинантом в «Импортозамещении» является Торговый дом «Воткинский завод». В целях импортозамещения, руководством ОАО «ТД «Воткинский завод» было принято решение об освоении производства центробежных насосов для систем поддержания пластового давления. Основываясь на уникальном опыте реализации насосного оборудования и принимая во внимание высокий уровень компетенций полученных при модернизации и капитальном ремонте насосов, предприятие успешно освоило производство новых продуктов.

«Твердые знаки» — традиционная бизнес-премия издания «Коммерсантъ-Удмуртия», региональный аналог федеральной премии «Коммерсантъ года». В этом году она пройдет в Удмуртии во второй раз.

Мы приглашаем к участию представителей малого, среднего и крупного бизнеса, которые ведут свою деятельность на территории Удмуртии. Отбор победителей будет проходить на конкурсной основе. Судьбу участников решит экспертный совет, члены которого выберут лучшие бизнес-проекты по итогам второй половины 2021 и 2022 года.

Премия будет вручаться за проекты в следующих номинациях:

«Цифровые решения компаний»

«Лучший сервис в B2B-секторе»

«Лучший сервис в B2C-секторе. Малый и средний бизнес»

«Социальная ответственность бизнеса и ESG-принципы»

«Импортозамещение. Крупный бизнес»

«Импортозамещение. Малый и средний бизнес»

«Новые рынки. Крупный бизнес»

«Новые рынки. Малый и средний бизнес»

«Лучший девелоперский проект года»

«Комфортная среда»

Участие в премии бесплатное. Главное условие — подробно рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или реализованном в Удмуртской Республике период с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года.

Все подробности на https://udmpro.kommersant.ru/tverdye-znaki

Организатор конкурса: Centre digital & media — один из крупнейших медиахолдингов Удмуртии, в состав которого входят сайт «Коммерсантъ-Удмуртия», портал IZHLIFE.RU, еженедельная газета «ЯСНО!», ижевский сайт KP.RU, радиостанции «Адам», «Комсомольская правда» - Ижевск» и «Наше радио» - Ижевск», а также Агентство бизнес-решений.

Генеральный партнер ПСБ.