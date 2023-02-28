Сегодня исполняется 68 лет заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Гордеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев:

— Уважаемый Алексей Васильевич! Примите самые искренние поздравления! В своей жизни Вы занимали различные высокие государственные должности и на каждой из них всегда уделяли максимум внимания развитию агропромышленного комплекса. В том, что современное сельское хозяйство является передовой и эффективной отраслью, большая доля Вашей заслуги. В должности министра сельского хозяйства Вы сформировали надежный фундамент для российского АПК, в должности губернатора Воронежской области вывели регион в число лидеров сельхозпроизводства. Сегодня в статусе заместителя председателя Госдумы Вы последовательно отстаиваете интересы аграриев и жителей сельских территорий, прилагаете значительные усилия для расширения государственной поддержки отрасли, формирования условий для ее дальнейшего развития. Желаю больших успехов в дальнейшей работе, доброго здоровья и семейного благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»