Застройщик попросил разрешение

Жильцам микрорайона Южный удалось признать незаконным предупреждение башкирского УФАС, которое сочло неправомерными действия администрации Уфы по отмене разрешений на строительство 27-этажного дома в ЖК «Вершинин». Согласно решению арбитражного суда Башкирии, разрешительная документация была выдана ООО «СТ Девелопмент» с нарушениями законодательства, следовательно, ее отзыв признан законным. Главным доводом стало несоответствие проектной документации высотки проекту планировки территории, согласно которому максимальная высота зданий ограничена шестью этажами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик ЖК «Вершинин» намерен отстаивать свою позицию, несмотря на мнение уфимцев и администрации города

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Застройщик ЖК «Вершинин» намерен отстаивать свою позицию, несмотря на мнение уфимцев и администрации города

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал незаконным предупреждение республиканского УФАС, которое сочло неправомерным решение администрации Уфы об отзыве ранее выданных застройщику «СТ Девелопмент» разрешений на строительство 27-этажной высотки на Армавирской улице в микрорайоне Южный. С иском обратились общественная организация защиты прав жильцов микрорайона и местная жительница Светлана Стрельцова.

Участок, на котором начато строительство ЖК «Вершинин» (проект реализован на этапе котлована), находится у «СТ Девелопмент» в собственности. Спорные разрешения выдавались компании в 2020-2021 годах. Против точечной застройки выступили жители соседних пятиэтажек, полагая, что строительство высотки скажется на безопасности их домов. После начала протестов в марте 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Уфы остановить работы. Тогда застройщику было направлено уведомление об отмене ранее выданных разрешений. В качестве основания городские власти указали, что проектом планировки территории от 2008 года на спорном участке предусматривалось размещение домов высотой не более шести этажей. Однако республиканское УФАС, куда обратился «СТ Девелопмент» с жалобой, усмотрело в действиях мэрии необоснованное препятствование деятельности застройщика и вынесло предупреждение о восстановлении прав застройщика.

Жильцы Южного не согласились с предупреждением УФАС и обжаловали его в суде. Истцы, которых поддержала мэрия Уфы, указали, что разрешения на строительство были выданы с нарушениями Градостроительного кодекса. «При выдаче разрешения на строительство не учтено, что в границах земельного участка отсутствует обеспеченность машино-местами, мусорные, физкультурные и детские площадки размещены за пределами границ земельного участка», заявили в мэрии.

УФАС и компания-застройщик, считая оспариваемое предупреждение законным и обоснованным, просили в иске отказать.

Арбитражный суд Башкирии, вынося решение, сослался на постановление 18 арбитражного апелляционного суда по иску «СТ Девелопмент» к администрации города и Главархитектуре. В декабре прошлого года он отказал компании в признании незаконными решений по отмене разрешений на строительство ЖК «Вершинин». Главным доводом стало несоответствие проектной документации жилого здания проекту планировки. Максимальное количество квартир на участке не должно было превышать 100, а застройщик намеревался возвести более 300, также в разы превышена допустимая этажность, отмечено в материалах дела. Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения препятствуют выдаче положительного решения на строительство дома, а предупреждение УФАС нарушает права и законные интересы жильцов.

В пресс-службе УФАС вчера оперативный комментарий не предоставили.

В конце января 18 арбитражный апелляционный суд по иску жильцов также признал законным решение мэрии Уфы, отозвавшей разрешение на использование двух соседних участков общей площадью 3,4 тыс. кв. м, где «СТ Девелопмент» намеревался разместить площадки для отдыха и сбора мусора, парковку для жильцов «Вершинина».

Владелец «СТ Девелопмент» Антон Водолеев сообщил «Ъ-Уфа», что ждет результата рассмотрения кассационной жалобы (заседание назначено на 15 марта) на решение апелляции по иску «СТ Девелопмент» к городским властям. «От него будут зависеть наши дальнейшие действия», — отметил господин Водолеев, добавив, что не рассматривает вариант снижения этажности дома.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что апелляция вряд ли изменит решение в пользу УФАС. «Антимонопольное ведомство явно вышло за пределы своей компетенции, поскольку не мотивировало как отмена разрешения повлияла на ограничение конкуренции. Если застройщик проиграет комментируемые споры, то ему придется заново проходить все этапы получения разрешения на объект меньшей этажности (в том числе изготавливать проектную документацию, экспертизу и т.д.)», — отметил Рауль Сайфуллин.

Влада Шипилова