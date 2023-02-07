Обуховский завод оптимизирует управление

АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"») приступило к реорганизации двух своих дочерних предприятий по созданию и производству радиотехнических систем. Речь идет об АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА) и АО «Завод радиотехнического оборудования» (ЗРТО), которые в течение года вольются в состав завода. В конце 2022 года к предприятию было присоединено еще два АО, расположенных на площадке Северо-западного регионального центра концерна. По словам экспертов, данная реорганизация связана с желанием повысить эффективность корпоративного управления и финансовой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс присоединения к Обуховскому заводу АО «ВНИИРА» и АО «ЗРТО» планируется завершить в 2023 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Процесс присоединения к Обуховскому заводу АО «ВНИИРА» и АО «ЗРТО» планируется завершить в 2023 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «Обуховский завод», причина реорганизации — директива правительства РФ, согласно которой предприятия, входящие в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», расположенные в Санкт-Петербурге, должны быть присоединены к АО «Обуховский завод». Процесс присоединения ВНИИРА и ЗРТО планируется завершить в 2023 году.

Согласно данным с сайта завода, в конце 2022 года к предприятию присоединены АО «Завод "Навигатор"» (выпускает технические средства дальней навигации, аппаратуру систем единого времени) — в ноябре, и АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ, организация по созданию наземного оборудования ракетно-космических комплексов) — в сентябре.

ВНИИРА специализируется на создании и производстве радиотехнических систем и средств организации и управления воздушным движением, ближней навигации и посадки летательных аппаратов. Институтом создано 150 образцов радиотехнических систем и комплексов наземной и бортовой радиоаппаратуры, 60 комплектов систем и средств автоматизации УВД для аэропортов и районных центров России и других стран и прочее.

ЗРТО занимается разработкой и производством радиотехнических систем и комплексов радиоэлектронной техники специального назначения. Например, среди разработок компании — транспондер, используемый для оплаты проезда на участках платных дорог России. Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (№148 от 16.08.2022), компания анонсировала начало серийного производства, а продажа транспондеров стартует во втором квартале 2023 года. Также в числе продукции предприятия — аппаратура всех ракетно-зенитных комплексов ПВО страны, принятых на вооружение.

В начале 2021 года «Алмаз-Антей» сообщал о завершении формирования своего Северо-Западного регионального центра в Петербурге на площадке на проспекте Обуховской Обороны, 120. О планах по созданию кластера было объявлено еще в 2007 году. Спустя год было создано ООО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей"». В 2020 году оно в ходе реорганизации было присоединено к ключевому петербургскому активу холдинга — Обуховскому заводу. Так появилось юрлицо АО «СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод». Руководителем является Михаил Подвязников.

На площадку на Обуховской Обороны, 120, переехали еще пять дочерних предприятий концерна: АО «ЗРТО», АО «ВНИИРА», АО «Завод "Навигатор"», АО «КБСМ», а также «Российский институт радионавигации и времени». Таким образом, заводу осталось реорганизовать последнее предприятие.

Производственная площадка Обуховского завода составляет почти 62 га и включает более 320 тыс. кв. м технологических площадей, в том числе научно-исследовательскую, производственную и лабораторно-испытательную базы. Как сообщает «Деловой Петербург», на модернизацию было направлено 50 млрд рублей, в том числе на техническое переоснащение 21 млрд рублей.

«Реорганизация связана с целью повышения эффективности корпоративным управлением и финансовой деятельности. Сейчас с точки зрения загрузки мощностей в первую очередь рост наблюдается в сегменте военной и специальной техники. Там потребность высокая, особенно учитывая, что качество целого ряда образцов техники, которые находились на складах, оказалось не вполне соответствующим актуальным требованиям специальной военной операции. Поэтому запрос на все виды технических средств существенный. В этом плане реорганизация может упрощать некоторые процессы. С другой стороны, в определенной степени это желание упростить процессы, связанные с опциями параллельного импорта и так далее»,— считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В начале января 2023 год на площадку приезжал президент Владимир Путин. В закрытом режиме ему были продемонстрированы новейшие образцы военной техники. «Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира»,— цитировала пресс-служба слова президента. Кроме того, глава государства обратил внимание на важность гражданской продукции. В частности, отметив полнофункциональный прототип электрического кроссовера «E-Neva» (см. №170 от 15.09.2022) и беспилотную модульную газоэлектрическую платформу, входящие в линейку электротранспорта разработки Обуховского завода.

Алла Михеенко