«Зенит» проверил на прочность азиатский футбол

ФК «Зенит» вчера на сборе в Дубае провел сразу два контрольных матча. Утром сине-бело-голубые разошлись миром с «Уралом» из Российской премьер-лиги — 1:1, а вечером разгромили «Джохор», чемпиона Малайзии, со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На игру с ФК "Урал" главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле состав, который можно назвать экспериментальным

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ На игру с ФК "Урал" главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле состав, который можно назвать экспериментальным

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Практика спаррингов с несколькими соперниками в один день на сборах — уже не первая для «Зенита». Такие матчи команда проводила и в предыдущие годы во время подготовки. Тем более что у «Зенита» как раз два состава: на сборах всем надо дать сыграть, всех посмотреть в деле.

«Урал» — одна из самых прогрессирующих команд осенней части сезона. Начали уральцы чемпионат России под руководством Игоря Шалимова неудачно, а когда его сменил на посту главного тренера Виктор Гончаренко, дела у команды пошли в гору. С начала ноября «Урал» одержал пять побед в семи играх и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Кроме того, «Зенит» и «Урал» дружат. Год назад клубы тоже проводили зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там на теннисном корте пересеклись гендиректор петербургского клуба Александр Медведев и президент «Урала» Григорий Иванов. Результатом этого совместного времяпрепровождения стал переход в «Зенит» защитника «шмелей» (так называют игроков «Урала») Арсена Адамова.

Теперь «Зенит» и Урал» пересеклись на сборе в Дубае. Матч прошел утром в понедельник на стадионе Dubai Football Club. На нем, правда, не было зрителей. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле состав, который можно назвать экспериментальным. Из ключевых игроков в нем были полузащитники Вендел и Далер Кузяев, а также форвард Иван Сергеев. Другие чаще находятся на скамейке запасных во время официальных матчей. Это не считая молодых игроков, принявших участие в игре. Молодежь представляли Владислав Саусь, Дамир Шайхтдинов, Илья Кирш и Алексей Барановский. «Зенит» открыл счет на 15-й минуте после удара Александра Ерохина, которому ассистировал Алексей Сутормин, но во втором тайме «Урал» забил ответный мяч после контратаки, и так все и закончилось.

Вечером «Зенит» сыграл с командой из Малайзии — «Джохор». На стадионе «Мактум ибн Рашид Аль Мактум» тоже не было зрителей. Соперник набрал вес в последнее десятилетие, с 2014 года никому не уступал чемпионский титул. В 2022-м «Джохор» вообще выиграл все турниры, которые проводятся в Малайзии — Кубок, Суперкубок и Кубок ассоциации. В чемпионате страны «Джохор» тоже не проиграл ни одного матча, опередив ближайшего соперника на 12 очков. Это так, для справки, учитывая, что есть варианты перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

Но с «Зенитом» чемпион Малайзии не справился. И пропустил в свои ворота три гола. До перерыва у чемпиона России отличились защитник Родригао после розыгрыша штрафного, Малком, отправивший мяч крученым ударом с угла штрафной в дальний угол, и Данила Козлов. Его гол получился особенно красивым: Козлов замкнул фланговый прострел, подставив ногу под мяч — тот залетел в «девятку». Вообще игра 18-летнего полузащитника из молодежного «Зенита» оставила приятное впечатление. «Джохор» мог скрасить горечь поражения в концовке матча, когда получил право на пенальти. Но его игрок даже не попал в ворота, ударив с 11-метровой отметки.

До конца сбора в Объединенных Арабских Эмиратах петербуржцы проведут матчи с армянскими клубами «Урарту» и «Арарат-Армения», а также еще раз сыграют с «Уралом». Плюс игр с клубами из РПЛ еще и в том, что те не отказываются от обязательств проводить спарринги. Этой зимой российские команды не раз сталкивались с тем, что соперники не соглашались с ними играть — из-за политической обстановки.

Кирилл Легков