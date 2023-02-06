Bloomberg сообщило о планах США ввести пошлину в 200% на алюминий из России

США готовятся ввести 200-процентные пошлины на российский алюминий на текущей неделе в преддверии годовщины начала военной операции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Россия является вторым по величине производителем алюминия в мире, поставляемый из РФ металл составляет около 10% от общего объема импорта США. В случае введения 200-процентных тарифов импорт алюминия из России в США фактически прекратится, отмечает Bloomberg.

В американской администрации при этом обеспокоены сопутствующим ущербом для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Импорт алюминия в США из России упал почти до нуля в октябре 2022 года, в ноябре он вырос до 11,6 тыс. т и почти до 11 тыс. т в декабре. В январе текущего года из России в США импортировано 9,7 тыс. т алюминия, сообщает Bloomberg.

В апреле 2022 года пошлина на алюминий из России в США выросла, размер варьировался от 10,5% до 40% в зависимости от продукта, тогда как для большинства импортеров алюминия она составляет 10%.