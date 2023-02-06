Путин отменил для экспортеров обязательную продажу валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским экспортерам переводить поступившие от нерезидентов денежные средства в иностранной валюте на счета российских поставщиков без обязательной продажи валютной выручки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие указа распространяется на российских резидентов, которые в соответствии с внешнеторговыми контрактами осуществляют передачу нерезидентам товаров, поступивших от российских поставщиков.

В тексте документа отмечается, что конвертация и перевод поступивших от нерезидентов средств в иной от указанной в договоре поставки валюте или может осуществляться только при наличии предварительного согласия российского поставщика.

28 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в условиях западных санкций. Среди этих мер был запрет для россиян и российских компаний зачислять валюту на свои счета за рубежом.

6 июня правительство РФ отменило категорическое требование по зачислению экспортной выручки только на валютные счета в российских банках. Однако тогда требования обязательной продажи валютной выручки и ее репатриации были сохранены. 9 июня президент отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами.

Милена Костерева