SFT Group построит в Адыгее завод по производству гофроупаковки

SFT Group подтвердила намерения построить в Тахтамукайском районе Адыгеи новый завод по производству гофроупаковки. Компания станет первым резидентом промпарка, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи



Председатель правления SFT Group Евгений Глезман отметил, что новое предприятие будет иметь производительность до 200 млн кв. м в год, там будет создано около 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций может достигнуть 4 млрд руб.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает проект перспективным, поскольку «он даст толчок к дальнейшему развитию промпарка». Сейчас на промплощадке прокладывают магистральные инженерные сети, строят объекты электро-, газо- и водоснабжения, а также внутриплощадочные дороги. Завершить основные работы планируется к 2025 году.

«В результате в Тахтамукайском районе, рядом с активно развивающимися населенными пунктами Адыгеи и г. Краснодаром мы получаем большой индустриальный парк, который будет самым крупным на юге России. Там будет создано около 10 тыс. рабочих мест»,— отметил Мурат Кумпилов.

Гарантией реализации инвестпроекта является то, что в Адыгее работает самое успешное предприятие по производству картона и упаковки в холдинге — ООО «Картонтара». Опыт сотрудников предприятия позволит в короткие сроки выйти на проектные показатели.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Картонтара» зарегистрировано в Майкопе в 1996 году. Общество занимается производством бумаги и картона. Управляющей компанией является ООО «СФТ Менеджмент», которой руководит Евгений Глезман. В 2021 году выручка адыгейского предприятия составила 7,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram