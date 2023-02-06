Кубанская мошенница по продажам полисов ОСАГО предстанет перед судом

Главное следственное управление по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ) в отношении 40-летней краснодарки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемая сообщала клиентам заведомо ложные сведения по оформлению полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. После получения денежных средств на банковский счет мошенница перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила более 440 тыс. руб. Следствие признало потерпевшими 50 человек.

В период предварительного следствия злоумышленница заключена под стражу. Уголовное дело с подтвержденным обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд города Краснодара. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Екатерина Мухамедова

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