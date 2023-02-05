Аятолла Али Хаменеи согласился амнистировать несколько тысяч участников протестов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи согласился с предложением главы судебной власти аятоллы Голам- Хосейна Мохсени-Эджеи помиловать или смягчить приговор для «десятков тысяч» задержанных участников протестов, сообщает государственное информационное агентство IRNA. По данным агентства, амнистия приурочена к 44-й годовщине победы Исламской революции и праздникам месяца раджаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аятолла Али Хаменеи

Фото: WANA, Reuters Аятолла Али Хаменеи

Фото: WANA, Reuters

При этом в IRNA отметили, что помилование или смягчение приговора не коснется, в частности, тех задержанных, которые, по мнению правоохранительных органов, занимались шпионажем в пользу иностранцев или сотрудничали с агентами иностранных спецслужб. Не будут амнистированы также фигуранты дел об убийствах, умышленных ранениях, разрушениях и поджогах государственных, военных и общественных объектов, добавили в агентстве.

По данным издания Iran International, правоохранительные органы Ирана зачастую квалифицируют публикацию видео с протестов в социальных сетях или сообщение, отправленное пользователю за рубежом, как сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Протесты в Иране начались в сентябре 2022 года после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявляют, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. По данным Iran International, в результате протестов около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни.

Эрдни Кагалтынов