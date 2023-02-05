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Коммерсантъ FM
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Суммы ущерба хватило для примирения

Прекращено уголовное преследование бывших топ-менеджеров ГК ПИК

Как стало известно “Ъ”, в связи с примирением сторон прекращено уголовное преследование бывшего вице-президента по региональному развитию крупнейшего в России застройщика жилья группы компаний (ГК) ПИК Александра Лефеля и экс-руководителя одного из подразделений этой организации — ПАО ПИК СЗ — Николая Васильева. Изначально обоим вменялось в вину хищение 140 млн руб. при строительстве в 2017–2018 годах жилого комплекса в Санкт-Петербурге. После проведения экспертизы сумма ущерба заметно снизилась, и обвиняемые, чьи деяния были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление полномочиями, согласились возместить его своему бывшему работодателю.

Прекращению уголовного преследования Александра Лефеля помогли результаты экспертиз

Прекращению уголовного преследования Александра Лефеля помогли результаты экспертиз

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Прекращению уголовного преследования Александра Лефеля помогли результаты экспертиз

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Прийти к согласию сторонам этого конфликта удалось лишь после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз. По их итогу сумма ущерба по делу, изначально составлявшая 140 млн руб., заметно снизилась. Правда, ни потерпевшие в лице ГК ПИК, ни представители фигурантов этого дела называть сумму, которую Александр Лефель и Николай Васильев согласились возместить своему бывшему работодателю, не захотели.

По данным “Ъ”, окончательно же вопрос с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям был решен после того, как следствие в конце прошлого года переквалифицировало деяние обвиняемых с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на куда более мягкое злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Отметим, что расследование хищений в ГК ПИК началось еще в декабре 2020 года, когда по заявлению представителей компании ГСУ ГУ МВД России по Москве и возбудило уголовное дело.

До этого урегулировать конфликтную ситуацию Александру Лефелю и Николаю Васильеву в ПИК предлагали без вмешательства правоохранительных органов еще весной 2019 года, когда внутренний аудит и выявил злоупотребления с их стороны. Однако выплачивать 140 млн они отказались и просто уволились по собственному желанию. Первый занял должность вице-президента в ПАО «ГК "Самолет"», а его коллега устроился главным инженером в башкирское ООО «Лимакмаращавтодороги».

Фигурантами расследования Александр Лефель и Николай Васильев стали в октябре прошлого года. Обоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Впрочем, обвиняемому Лефелю по просьбе следствия реальный арест менее чем через два месяца заменили на домашний. Связано это было с тем, что бывший топ-менеджер якобы признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб. Впрочем, его адвокаты тогда эту информацию назвали не соответствующей действительности. Отметим, что и прокуратура решение следствия о переводе обвиняемого под домашний арест не поддержала. Однако добиться возвращения Александра Лефеля в СИЗО надзору так и не удалось.

Как следовало из материалов дела, деяния, вмененные фигурантам в вину, касались периода 2017–2018 годов, когда проводился тендер и был заключен договор с подрядной организацией на строительство одного из жилых комплексов в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, курировавший этот проект господин Лефель, вступив в сговор с непосредственным исполнителем контракта гендиректором ПАО ПИК СЗ Николаем Васильевым, мошенническим путем похитил 140 млн руб. при осуществлении работ на стадии нулевого цикла.

По данным “Ъ”, речь шла о договоре с одной из коммерческих фирм на поставку съемного шпунта для укрепления стенок котлованов трех строившихся домов с подземными парковками.

Впрочем, уже тогда защищавший Александра Лефеля адвокат Михаил Багмет утверждал, что никакого мошенничества со стороны его доверителя не было, а предъявленное обвинение назвал «необоснованным, ничем не подтвержденным и надуманным», полагая также, что у следствия возникнут серьезные проблемы с доказательствами.

В ПИК комментировать ситуацию с прекращением уголовного дела в отношении Николая Васильева и Александра Лефеля не стали. Защита последнего подтвердила “Ъ” сам факт прекращения в связи с примирением сторон, но от обсуждения деталей сделки воздержалась.

Олег Рубникович

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