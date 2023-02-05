Росимущество выставило на торги 9-этажный дом в ЖК «Вивальди» за 105 млн рублей

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея выставило на открытый аукцион 9-этажный недостроенный дом в ЖК «Вивальди» в Краснодаре. Информация о проведении торгов опубликована в системе ГИС «Торги».

Начальная цена лота составляет 105,7 млн руб., шак аукциона — 528,8 тыс. руб. Агентом по реализации государственной собственности выступает ООО «Трансавтокубань».

Заявки будут рассмотрены 2 марта текущего года. Имущество находится по улице Горячеключеская, 7. Общая площадь объекта незавершенного строительства составляет 4,7 тыс. кв. м.

Собственником лота является ООО «Вивальди», на имущество должника наложен арест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вивальди» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 млн руб. Бенефициаром компании является Алексей Самусенко. Выручка предприятия за 2018 год составила 136,8 млн руб., прибыль — 3,9 млн руб. (более поздние данные не сообщаются).

В ноябре 2022 года по решению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, с заказчика строительства ЖК «Вивальди» (ООО «Вивальди») взыскано в пользу генподрядчика ООО «Престиж» 131,7 млн руб., а также Юлии Кульбит — 40,9 млн руб., Людмилы Беличенко — 7,8 млн руб. (задолженность и неустойка).

Договор о строительстве 9-этажного многосекционного дома по улице Горячеключевская, 7 был заключен между сторонами в марте 2016 года, стоимость работ составила 230 млн руб. В сентябре 2017 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара выдал разрешение о введении ЖК «Вивальди» в эксплуатацию.

Тат Гаспарян

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