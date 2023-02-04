Краевые власти продолжают искать новое место работы для экс-омбудсмена

Решение о назначении директором ГБПОУ «Пермский краевой колледж “ОНИКС”» бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова пока не принято, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минобра. По информации на сайте образовательного учреждения, обязанности руководителя колледжа продолжает исполнять заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам источника в краевом правительстве, господин Миков еще находится в переговорах о будущем месте трудоустройства. Сам экс-омбудсмен не стал комментировать ситуацию.

Павел Миков был уполномоченным по правам человека в Прикамье с 2017 года. В конце ноября 2022 года срок его полномочий истек. Новым омбудсменом стал бывший председатель гордумы и глава Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. Тогда сообщалось, что господин Миков займет вакантную с прошлого лета должность директора колледжа «ОНИКС». По данным «Ъ-Прикамье», в декабре началось оформление необходимых документов, его назначение на этот пост ожидалось после Нового года.