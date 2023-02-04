Главные новости к утру 4 февраля

Западная коалиция согласовала потолки цен на российские нефтепродукты. Для продукции, которая торгуется с премией к нефти, он будет установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью,— на уровне $45.

Снаряды упали на территорию промышленного завода в Борисовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

В пакет помощи США Украине на $2,2 млрд войдут бомбы GLSDB с дальностью атаки на около 150 км. Отвечая на вопрос о том, является ли целью поставок возможность нацелиться на Крым, представитель Минобороны США отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих операций.

Завершено расследование уголовного дела группировки хакеров REvil, узнал «Ъ». Информацию о ее деятельности ранее предоставило ФБР. Восьми предполагаемым злоумышленникам следствие смогло вменить в вину лишь два дистанционных хищения средств, совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. О расследовании

США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине. Генпрокурор Меррик Гарланд пообещал Киеву $5,4 млн, изъятых, как утверждается, у российского бизнесмена Константина Малофеева.

МИД Канады объявил о новых антироссийских санкциях. В список вошли МИА «Россия сегодня», российские журналисты, медиаменеджеры, певцы, артисты, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Пентагон обнаружил еще один китайский аэростат — над Латинской Америкой. Попадание другого аэростата в воздушное пространство США стало причиной отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР. Подробнее