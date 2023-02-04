Посол Антонов считает, что США «науськивают» Украину нанести удары по РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на планы Вашингтона отправить Киеву бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения около 150 км. По его мнению, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы.

«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей,— это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Посол считает, что США «не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение». Он расценивает передачу все более мощного вооружения Украине как «целенаправленную эскалацию конфликта». По мнению господина Антонова, США «такими темпами могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей».

США накануне, 3 февраля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. Пентагон считает, что бомбы GLSDB дадут Киеву возможность «вести огонь на более дальние расстояния». Отвечая на вопрос о том, является ли целью поставок возможность нацелиться на Крым, представитель Минобороны США отметил, что Киев сам должен принимать решения по поводу своих операций.

США в общей сложности выделили Украине помощь в сфере обороны на сумму $30 млрд с момента прихода к власти Джо Байдена. Поддержка на $29,3 млрд была одобрена с начала военной операции РФ.

Леонид Уварчев