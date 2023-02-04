Пентагон заявил о китайском аэростате над Латинской Америкой

Минобороны США обнаружило еще один китайский аэростат — на этот раз над Латинской Америкой. Где именно находится шар, не уточняется. Он, похоже, не движется в сторону США, сообщил CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Мы получаем сведения об аэростате, которые пролетает над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик»,— говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Китайский аэростат ранее обнаружили в воздушном пространстве США. Пекин утверждает, что речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. МИД КНР принес извинения в связи с инцидентом. Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен решил отменить свой визит в Китай, запланированный на 5–6 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев