Суд обязал администрацию Ростова отремонтировать 83 объекта теплоснабжения

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал администрацию города и департамент ЖКХ виновными в ненадлежащем оказании услуг по теплоснабжению домов горожан. По решению суда, администрация обязана принять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, следует из акта в картотеке суда.

Согласно материалам дела, иск был подан заместителем прокурора Ростова-на-Дону по результатам проверки, которая выявила «ненадлежащие решения вопроса местного значения по организации на территории г. Ростова-на-Дону тепло-, газо- и водоснабжения населения». Одним из эпизодов дела стало отсутствие горячего водоснабжения в 450 многоквартирных домах Железнодорожного и Ленинского районов в мае-июне 2022 года. Проверка установила, что причиной этой ситуации послужило ненадлежащее содержание казенных объектов теплоснабжения.

«Департамент ЖКХ и курирующий его заместитель главы Ростова-на-Дону, снимая с себя ответственность за обеспечение функционирования таких коммунальных сетей, самоустранились от возложенных на них функций по их содержанию, что подтверждается обширной перепиской между отраслевыми (функциональными) органами Ростова-на-Дону, которая продолжается более 5 лет», — сообщается в судебном акте.

Мониторинг за состоянием сетей администрация не вела и финансирования на содержание объектов не выделяла. Вопрос наделения ответственного подразделения полномочиями по организации содержания и эксплуатации муниципальных тепловых сетей до настоящего времени не решен. На предложение создать такую структуру, городские власти отвечали, что целесообразнее передать муниципальные объекты в аренду ООО «Ростовские тепловые сети». Компания отказалась, мотивируя это тем, что сети находятся в ненадлежащем состоянии.

По итогам разбирательства, суд решил обязать администрацию Ростова-на-Дону привести 83 объекта теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, а также ряд бесхозных объектов ЖКХ в нормативное состояние.

Анастасия Назарова