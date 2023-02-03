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Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный ЖК «Дом на Горького»

Нижегородский райсуд по иску прокурора обязал застройщика ООО «Интерсити» законсервировать жилой комплекс «Дом на Горького» в центре города. Строительство не ведется уже больше полугода. Оставлять объект в таком состоянии небезопасно – конструкции могут начать разрушаться.

«Интерсити» бывшего заместителя губернатора Валерия Англичанинова начала строить дом на улице Горького в сентябре 2015 года. Весной 2022 года стройка встала, в октябре Фонд развития территорий подал заявление на банкротство компании. Застройщик обещал дольщикам возобновить работы в первой очереди ЖК, где распроданы квартиры, в середине ноября, но этого не произошло.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Приволжье» «Девелопер не хочет в банкротство».

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