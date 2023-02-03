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Предприниматели Курганской области реструктурировали кредиты на 1,2 млрд рублей

С марта по декабрь 2022 года представители малого и среднего бизнеса Курганской области реструктурировали 343 кредита на 1,2 млрд руб. Об этом сообщают в региональном отделении Банка России.

75% заявителей в Курганской области предоставили кредитные каникулы. Остальным предпринимателям реструктурировали займы по собственным программам банкам — всего условия выплат изменили по 92 кредитам компаний на общую сумму 142 млн руб.

С марта 2022 года в России начал действовать обновленный закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов МСП, подобный тому, что действовал в период пандемии. Согласно ему, предприниматели, которые пострадали от санкций и не могут платить по кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года, имеют право оформить по ним отсрочку.

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