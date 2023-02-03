В психбольнице под Иркутском закрыта незаконная майнинговая ферма

Прокуратура Иркутского района совместно с сотрудниками полиции и МЧС России в ходе проведения проверки исполнения законодательства об электроэнергетике и противопожарной безопасности обнаружила в иркутской областной психиатрической больнице №2 незаконные майнинговые фермы. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«Установлено, что на чердачном помещении медицинского учреждения на территории Иркутского района нелегально размещались двемайнинговые фермы на 13 единиц оборудования, подключенного к электрическим сетям больницы над лечебными корпусами. Это создавало риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что незаконная майнинговая деятельность прекращена. В пресс-службе регионального ГУ МВД добавляют, что в настоящее время «оценивается ущерб, который теневой бизнес причинилв ходе нелегального потребления электроэнергии». Источник «Ъ» в правоохранительных органах также сообщил, что главврач учреждения отрицает свою причастность к работе ферм.

Влад Никифоров, Иркутск